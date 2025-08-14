"Більша частина життя вже позаду": 50-річний ДіКапріо про зміни в собі та на який вік почувається

Фото Paul Thomas Anderson

Американський актор Леонардо ДіКапріо, котрому в листопаді виповниться 51 рік, зізнався, що не почувається на цей вік.

Які зміни в собі та своєму світосприйнятті він помічає, зірка розповів у інтерв'ю Esquire.

На запитання, мовляв, якби він не знав, скільки йому років, то скільки би років собі дав, Лео швидко відповів: "Тридцять два".

Стосовно ж свого ювілею він висловився так: "емоційно виповнилося 35".

"Це створює відчуття, що тобі хочеться бути більш чесним і не марнувати свій час. Я можу лише уявити, як це прогресуватиме в наступні десятиріччя. Я дивлюся на мою матір, наприклад, вона каже лише те, що думає, і не марнує час. Не витрачає час на те, щоби прикидатися", - поділився ДіКапріо.

"Бути більш прямолінійним, ризикуючи, що все може зруйнуватися, чи ризикуючи, що виникнуть суперечки, чи ризикуючи, що ви підете різними шляхами з будь-яких стосунків у житті - особистих, професійних - означає, що ти просто більше не бажаєш марнувати свій час. Ти просто мусиш бути прямолінійнішим. Це майже обов'язок, оскільки більша частина твого життя вже позаду, ніж попереду", - зазначив актор.

Як відомо, ДіКапріо ще ніколи не був одружений, а те, що кінозірка не зустрічається з дівчатами 25+, довго було темою для мемів. Це "закляття" зрештою зруйнувала італійська модель Вітторія Черетті - нинішній пасії Леонардо вже 27. Нещодавно дівчина розповіла, що для неї є суттєвим мінусом стосунків із Дікапріо.

Нагадаємо, кілька місяців тому Лео запідозрили в тім, що він почав зафарбовувати сивину. А ще, що останнім часом він намагається прикривати своє обличчя від камер папараці кашкетами, масками тощо, навело на думку, що актор міг вдатися до пластики.