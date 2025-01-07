"Це вже не жарт": Нікітюк прокоментувала свої заручини

Телеведуча Леся Нікітюк, яка стала нареченою військового Дмитра Бабчука, пояснила, що передувало креативному оголошенню про щасливу подію в Instagram.

Схоже, в питанні гумору в майбутнього подружжя - стовідсоткове співпадіння (але їхні заручини - не жарт).

Лесю окільцювали під час відпочинку в Карпатах

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"Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати один одного! Особливо я", - з усмішкою зізналася Леся "Новому каналу".

"То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт", - заявила вона.

Після цієї сторіс Дмитро пригрозив коханій відпискою, але...

... знайшов іншу відповідь

Нагадаємо, вибір Лесі цілком схвалює її пес Рафік. Як відомо, нещодавно телезірка розказала ТаблоID, чому вважає неправильним говорити погане про своїх колишніх.