"Це вже не жарт": Нікітюк прокоментувала свої заручини
Телеведуча Леся Нікітюк, яка стала нареченою військового Дмитра Бабчука, пояснила, що передувало креативному оголошенню про щасливу подію в Instagram.
Схоже, в питанні гумору в майбутнього подружжя - стовідсоткове співпадіння (але їхні заручини - не жарт).
"Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати один одного! Особливо я", - з усмішкою зізналася Леся "Новому каналу".
"То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт", - заявила вона.
Нагадаємо, вибір Лесі цілком схвалює її пес Рафік. Як відомо, нещодавно телезірка розказала ТаблоID, чому вважає неправильним говорити погане про своїх колишніх.
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