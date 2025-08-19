"Виділила собі 42 золоті дні": Нікітюк розповіла, як збирається поєднувати материнство з роботою та хто їй допомагатиме

Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила сина, розказала, як поєднує роботу і материнство.

За лаштунками шоу "Хто зверху?" вона розповіла, хто приглядатиме за хлопчиком у завантажені для неї дні.

Ведуча розповіла, з ким проводитиме час її син, поки вона працюватиме на знімальному майданчику. Вже за місяць після пологів вона вела величезний корпоратив, а за два – вийде на знімальний майданчик нового сезону шоу.

"Я думаю, що поєднувати роботу й материнство в мене точно вийде. Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднуватиодне та інше", - відповіла Леся.

Ведуча з тих мам, хто не збирається засиджуватись вдома

"Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд! Також є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали. Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює", - додала вона.

Нині хлопчику вже 2 місяці

Як відомо, ім'я первістка ні Нікітюк, ні її наречений, військовий Дмитро Бабчук досі не розкрили.

Раніше Леся ділилася враженнями від материнства. А нещодавно Бабчук розказував, як це, бути батьком.