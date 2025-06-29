"Запам'ятається назавжди": Нікітюк показала себе після пологів та з вагітним животиком у душі. Фото

Юлія Леськова - 29 червня, 16:44
Леся Нікітюк показала селфі у дзеркалі
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, показала фото себе під час вагітності та після пологів. 

Леся у своєму Instagram опублікувала світлину з душу, на якій добре видно її вагітний животик, показала коханого Дмитра Бабчука, який притуляє сина у пологовому, та як бавить малого в укритті. 

"Червень, який запам'ятається назавжди", - написала Нікітюк під фото. 


Леся Нікітюк наробила селфі у душі

Здається, Лесі захотілося поділитися чарівними моментами вагітності

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Леся Нікітюк показала себе після пологів

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Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк жартівливо відповіла на закиди про те, що її дитину виношувала сурогатна мати. 

До речі чутки про вагітність зірки почали ходити ще взимку, проте вона відмовлялася їх коментувати

Вперше вагітною Леся показалася незадовго до пологів. 

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