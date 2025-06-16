"Магічний період у житті": Леся Нікітюк стане мамою вперше. Фото

Леся Нікітюк вагітна первістком Фото instagram

Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук вперше стануть батьками.

Про свою вагітність 37-річна зірка оголосила в інтерв'ю для Кlats, в якому розповіла, як дізналася про свій стан під час зйомок фільму "Песики".

Також вона сфотографувалася в обтислій мереживній сукні просто неба, демонструючи округлий животик.

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"Я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна"", — зізналася вона.

Леся у ніжному луці показалася вагітною первістком Фото vihtuchka

"У мене абсолютно не було токсикозу, ніяких там гормональних стрибків. Моя філософія харчування не змінилася, попри мій стан. Мені не хотілось нічого дивного і посеред ночі я теж не їла. Я продовжую займатися спортом, і зараз на останніх тижнях навіть збільшила тренування, плаваю по 3 кілометри в день. Я дуже енергійна по життю і як була, так і лишилась, в моїй енергії нічого не змінилося", — коментує акторка своє самопочуття.

Ведуча замилувала першим фото свого вагітного животика

Леся розкрила, як змінилася під час вагітності:

"Змінилося відношення до себе. Я нарешті дала собі спокій. Я нікуди не рвалася, не грузила себе думками типу "так, у мене з'явилося дві години вільного часу, що б зробити? Придумати новий проєкт? Чи прибрати у квартирі? Чи щось ще?". Аби не сидіти без діла, без роботи. І потім це раптом змінилось. Я дозволила собі такий відпочинок, якого не мала за останні років дванадцять.

Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною. Взагалі, під час вагітності зі мною траплялись якісь фантастичні моменти. Наприклад, ялинка, яка в мене стояла на Новий рік, коли її прийшли розбирати, то знайшли пташине гніздо. Тобто мені ялинку принесли в будинок вже з гніздом".

Знаменитість розповіла про свою чутливість зараз: "Одного разу я подивилася в TikTok відео, як народжує кобила. І мені так стало її шкода, що я аж розплакалась. Я хотіла кудись мчати, рятувати ту кобилу, я хотіла дізнатись, де вона. Я розумію, що це звучить дуже дивно, адже це природний процес… Цієї миті подзвонив Дмитро, запитав перелякано "Боже, чого ти плачеш?". А я йому "Кобила народжує і мені її шкода". Він розсміявся, сказав, що на все життя запам'ятає, як подзвонив мені, а я реву, бо кобила народжує"

"31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання. Здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала. Хтось колись сказав, що людина може отримати все, що захоче. Для цього потрібно тільки достатньо фантазії… Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя.

Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, бувши поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу. Я завжди вміла чекати. І я ніколи не здавалася в своїх очікуваннях і в своїх надіях. Кажуть, хто вміє чекати, до того все приходить вчасно. Я вірю: до мене все прийшло саме так — вчасно", — додала вона.

"Я довго шукала — людину, підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно"

Нагадаємо, вперше свого обранця Леся показала у жовтні 2024 року. Тоді чоловіка впізнали за татуюваннями. Після оголення їхніх стосунків пара почала частіше фотографуватися разом. Ведуча показувала чимало милих моментів з Дмитром.

До речі, чутки про вагітність зірки почали ходити ще у лютому цього року. Невдовзі після того, як її коханий зробив їй пропозицію. А днями Нікітюк весело привітала Бабчука з днем народження.