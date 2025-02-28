Нікітюк уперше відреагувала на чутки про свою вагітність

Леся Нікітюк (не)відповіла на питання про вагітність Фото пресслужби

Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на запитання, чи справді вона вагітна. Це сталося під час допрем'єрного показу фільму "Песики", де вона грає головну роль.

Як відомо, уже кілька місяців ходять чутки, що 37-річна Леся при надії. Однак жодного підтвердження цьому поки що не було.

Як пише ТСН, на їхнє запитання про вагітність Нікітюк відповіла, що чутки не коментує.

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"Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію – знайте: Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки відьми", - пожартувала телеведуча.

Мабуть, усі журналісти цього вечора питали Лесю про вагітність Фото ТСН

На схоже запитання інших журналістів Нікітюк зазначила: "На запитання про особисте я не відповідаю".

Для заходу Леся обрала комбінезон та блейзер оверсайз, який прикривав її фігуру. Акторка Ольга Сумська теж вдягнула чорний блейзер Фото пресслужби

Нагадаємо, минулого року Леся розсекретила свої стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. А вже у січні цього року пара повідомила про заручини і запевнила, що це не жарт.

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