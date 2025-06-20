Нікітюк стала мамою і показалася з дитиною. ФОТО

37-річна телеведуча Леся Нікітюк стала мамою вперше і вже показалася з дитиною під час виписки з пологового.

У неї та її 29-річного коханого Дмитра Бабчука народився син. Про це зіркова матуся повідомила в своєму Instagram.

Як зазначив Дмитро, він був на завданні, коли став батьком. Леся народила 15-го червня, у День батька.

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Як відомо, лише днями Нікітюк оголосила про свою вагітність, чутки про яку насправді ходили вже давно.

Про стосунки з військовим Леся оголосила у жовтні 2024, а вже за кілька місяців пара заручилася. Можливо, закохані вже одружилися, бо ще в квітні на пальці Лесі помітили обручку.