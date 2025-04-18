"Там, де душу виймає сакура": Вакарчук із мамою показалися на мукачівській набережній

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук змусив ожити щемкі рядки своєї композиції 2024-го року "Мукачево", зазнімкувавшись на тлі сакур на оспіваній ним набережній.

На одній зі світлин, якими поділився артист у Instagram, із ним його мама Світлана.

Святослав і його мама заселфилися на мальовничій локації в Мукачеві

"Десь на набережній у Мукачеві. Там, де душу виймає сакура", - написав 49-річний Славко.

А ви теж подумки проспівали ці рядки?

Нагадаємо, торік Вакарчук показував архівне фото, на якому зовсім молодесенька мама та він у візочку. А нещодавно артист ділився світлиною коло львівського будинку, де він прожив 13 років і де було створено "ОЕ".



