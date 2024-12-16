"Різдвяний настрій": Подкопаєва замилувала фото 5-річної доньки-копії
Гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася в соцмережі кумедним фото своєї молодшої доньки, 5-річної Евеліни. Схоже, дівчинка брала участь у якійсь шкільній виставі, оскільким була вбрана сніговичком.
"Різдвяний настрій", - підписала Ліля.
Як відомо, Евеліна - єдина спільна дитина Подкопаєвої та її чинного чоловіка Ігоря Дубінського, з яким спортсменка познайомилася в США.
Нагадаємо, старшим дітям Лілії, Вадиму і Кароліні 19 та 18 років. Син зірки - вже студент.
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