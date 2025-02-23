"Кажу як є": Кароль відповіла на підозри у використанні препаратів для схуднення

Фото з Instagram Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль відреагувала на підозри про те, що вона схудла за допомогою препаратів на кшталт Ozempic.

Свою відповідь вона написала в коментарях під відео косметологині, яка припустила, що, аби мати таку фігуру, Тіна колола собі популярні препарати.

"Тані Кароль - людина, яка схильна до повноти. Це ми бачили також і після народження дитини, на концертах і тд. Зараз, коли ми дивимося на плечі, ми бачимо, що фігура стала більш жилястою та мускульною. На мою думку, використовувався препарат Ozempic, Mounjaro або Biopatid. Бо ці препарати, вони мінімізують кількість жирової клітковини, зберігаючи м'язову масу", - сказала вона у відео.

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Кароль якось простояла у планці на ліктях цілу годину Фото з Instagram Тіни Кароль

Втім, Кароль не стала мовчати.

"Я тут. Не засуджую, а кажу як є! Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку. Успіхів!" - написала вона.

Для догляду за собою Тіна використовує спікули, японські креми та щодня п'є три літри води

Також співачка любить постояти на цвяхах

Як відомо, Тіна Кароль частенько показує себе під час занять йогою та хвалитися надважкими асанами.

До речі, у Тіни не тільки гарні м'язисті плечі, але й рельєфний прес.