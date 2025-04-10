Лобода привітала дочку з 14-річчям і показалася на фото з нею

9-го квітня 42-річна співачка Світлана Лобода відсвяткувала 14-річчя свого материнства. Саме стільки років виповнилося її старшій доньці Єві.

У своєму Instagram зірка традиційно привітала доньку з днем народження і виклала фото з нею, яке викладала торік цього ж дня.

"С Днем Рождения, доченька !!❤️ Люблю тебя сильно. Пусть Бог тебя хранит", - написала Свєта російською, від якої так і не відмовилася.

Цим фото Лобода вже вітала дочку з днем народження. Мабуть, Єва вже достатньо доросла, щоб не хотіти, аби мама постила її нові зображення в своєму Instagram

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Як відомо, батьком Євангеліни є хореограф Андрій Цар, з яким Лобода була у цивільному шлюбі.

Також співачка виклала дитяче фото Єви

Крім Єви, у Лободи є 6-річна дочка Тільда, батько якої досі невідомий.