Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Лобода привітала дочку з 14-річчям і показалася на фото з нею

Тамара Кудрявченко - 10 квітня, 10:30

9-го квітня 42-річна співачка Світлана Лобода відсвяткувала 14-річчя свого материнства. Саме стільки років виповнилося її старшій доньці Єві.

У своєму Instagram зірка традиційно привітала доньку з днем народження і виклала фото з нею, яке викладала торік цього ж дня. 

"С Днем Рождения, доченька !!❤️ Люблю тебя сильно. Пусть Бог тебя хранит", - написала Свєта російською, від якої так і не відмовилася. 

Лобода з дочкою Євою

Цим фото Лобода вже вітала дочку з днем народження. Мабуть, Єва вже достатньо доросла, щоб не хотіти, аби мама постила її нові зображення в своєму Instagram


Як відомо, батьком Євангеліни є хореограф Андрій Цар, з яким Лобода була у цивільному шлюбі. 

Старша донька Лободи Єва

Також співачка виклала дитяче фото Єви

Крім Єви, у Лободи є 6-річна дочка Тільда, батько якої досі невідомий. 

Читайте також:

Лобода показала 4-річну доньку у вишиванці та жовто-блакитному віночку. ФОТО

"Непередбачуваний, складний та світлий": Лобода у Лондоні підбила підсумок свого року і показалася в мерехтливому обтислому максі

Лобода несподівано засвітилася на реванші Усика та обіймами привітала з перемогою

Лобода
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів