"Непередбачуваний, складний та світлий": Лобода у Лондоні підбила підсумок свого року і показалася в мерехтливому обтислому максі

Світлана святкує своє 42-річчя

Співачка Свілана Лобода 18-го жовтня святкує свій день народження. Судячи з Insta-сторіс, робить вона це у Лондоні.

Із приводу свого 42-річчя іменинниця поділилася з підписниками думками і фрагментом кліпу на свою нову пісню - російськомовну, як і сам допис.

Лобода у кліпі з'являється в вигадливому максі, що підкреслює її фігуру

"Іще один мій рік... Насичений та передбачуваний, складний та світлий... З часом у пам'яті забудеться все, крім любові. І, знаєте, мені здається, так само буде і зі світом, навіть якщо колись настане кінець", - зазначила Свєта.

"Живіть, світіть та бережіть у собі найголовнішу людську силу - любити", - порадила вона.

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Нагадаємо, цей рік для Лободи видався непередбачуваним і складним, зокрема, в плані здоров'я. Під час зйомок у червні виконавиця дістала серйозний перелам. Їй знадобилася операція.

Як відомо, Світлана виховує двох доньок: 13-річну Євангеліну і 6-річну Матільду



