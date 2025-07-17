Лопес у дуже низьких штанях зі шворками повторила власний стиль 24-річної давнини. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 липня, 14:45

Співачка Дженніфер Лопес під час свого світового туру власним прикладом підтвердила, що мода циклічна. Адже на сцені 55-річну зірку можна бачити у луках, дуже схожих на її стиль початку 2000-х.

Мабуть, усі пам'ятають ці фірмові джинси з дуже низькою посадкою і шворками спереду, в яких Джей Ло фланірувала в кліпі "Ain't It Funny" 2001-го року. Саме цей фасон стилісти зірки вирішили воскресити для її туру 2025 року. 

Джей Ло в кліпі Ain't it funny

Ці легендарні джинси з кліпу Лопес знову в моді

Стопкадр з кліпу
Дженніфер Лопес 2001 рік
Такі штани Дженніфер носила не лише в кліпі. Фото 2001-го року
Фото Getty Images

У кількох варіаціях подібних штанів Лопес з'являється на сцені, вражаючи фігурою, яка, здається, за 24 роки стала лише кращою. 

Лопес виступає в Більбао

А це Джей Ло на концерті в Більбао 17-го липня

Той випадок, коли 24 роки пішли на користь, а не навпаки

Той випадок, коли 24 роки пішли на користь, а не навпаки

До слова, раніше ТаблоID писав про те, як з роками змінювався стиль Дженніфер Лопес. 

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