"Не сплю всю ніч": Лопес у сяючому спортлуці похвалилася пресом на репетиції

Юлія Леськова - 21 червня, 11:27
Дженніфер Лопес робить селфі у дзеркало
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми підписниками фото з репетиції виступу. 

55-річна Лопес попозувала на сцені з мікрофоном у червоному коротенькому топі, обтислих лосинах, всіяних блискітками та кепці. 

"Не сплю всю ніч. Зворотний відлік розпочато", - написала зірка. 


Дженніфер Лопес показала залаштунки репетиції

Лопес провела репетицію в образі спорт-шик

Фото Cole Dabney
Дженніфер Лопес у лосинах показала репетицію

Дженніфер полюбляє демонструвати своє спортивне тіло

Фото Cole Dabney
Дженніфер Лопес попозувала на репетиції
Фото Cole Dabney

Нагадаємо, наприкінці травня Джей Ло під час виступу на сцені відомої премії поцілувала танцівницю, чим збурила мережу. 

До речі, на одній зі своїх репетицій у травні Лопес отримала травму обличчя. 

Читайте також:

55-річна Лопес і кроптопі та лосинах похизувалася пресом перед дзеркалом

"Те саме вільне відчуття": Лопес у бікіні та спідниці покружляла на березі океану. Відео

Декольте, шуба і яскравий макіяж: Лопес вигуляла ефектний персиковий лук на Бродвеї. Фото

Лопес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів