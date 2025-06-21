"Не сплю всю ніч": Лопес у сяючому спортлуці похвалилася пресом на репетиції
Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми підписниками фото з репетиції виступу.
55-річна Лопес попозувала на сцені з мікрофоном у червоному коротенькому топі, обтислих лосинах, всіяних блискітками та кепці.
"Не сплю всю ніч. Зворотний відлік розпочато", - написала зірка.
Нагадаємо, наприкінці травня Джей Ло під час виступу на сцені відомої премії поцілувала танцівницю, чим збурила мережу.
До речі, на одній зі своїх репетицій у травні Лопес отримала травму обличчя.
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