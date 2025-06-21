"Не сплю всю ніч": Лопес у сяючому спортлуці похвалилася пресом на репетиції

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми підписниками фото з репетиції виступу.

55-річна Лопес попозувала на сцені з мікрофоном у червоному коротенькому топі, обтислих лосинах, всіяних блискітками та кепці.

"Не сплю всю ніч. Зворотний відлік розпочато", - написала зірка.

Лопес провела репетицію в образі спорт-шик Фото Cole Dabney

Дженніфер полюбляє демонструвати своє спортивне тіло Фото Cole Dabney

Нагадаємо, наприкінці травня Джей Ло під час виступу на сцені відомої премії поцілувала танцівницю, чим збурила мережу.

До речі, на одній зі своїх репетицій у травні Лопес отримала травму обличчя.