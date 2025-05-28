Лопес у паєтковому "бамстері" засвітила голу спину та трішки сідниць на премії у Вегасі
55-річна співачка Дженніфер Лопес вразила своїми образами, які приготувала для ефектної появи на премії American Music Awards у Лас-Вегасі в понеділок 26 травня.
За час івенту зірка змінила аж 8 луків, але один із них привернув, мабуть, найбільше уваги через екстремально оголену спину аж до початку сідниць.
Темно-синій комбінезон-бамстер (це одяг, який має настільки низьку талію, що оголює сідниці), розшитий паєтками, підкреслив фігуру Джей Ло та пікантно продемонстрував її тіло ззаду.
Нагадаємо, нещодавно Лопес вигуляла персиковий аутфіт із шубою, а під час виступу на AMA збурила мережу лесбійським цілунком із танцівницею.
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