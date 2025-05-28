Лопес у паєтковому "бамстері" засвітила голу спину та трішки сідниць на премії у Вегасі

55-річна співачка Дженніфер Лопес вразила своїми образами, які приготувала для ефектної появи на премії American Music Awards у Лас-Вегасі в понеділок 26 травня.

За час івенту зірка змінила аж 8 луків, але один із них привернув, мабуть, найбільше уваги через екстремально оголену спину аж до початку сідниць.

Спереду вбрання Джен виглядало інтригуюче Фото Getty Images

Темно-синій комбінезон-бамстер (це одяг, який має настільки низьку талію, що оголює сідниці), розшитий паєтками, підкреслив фігуру Джей Ло та пікантно продемонстрував її тіло ззаду.

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Лопес знає, як привернути всебічну увагу, не виглядаючи при цьому вульгарно Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Лопес вигуляла персиковий аутфіт із шубою, а під час виступу на AMA збурила мережу лесбійським цілунком із танцівницею.