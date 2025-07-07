Лопес у купальнику блиснула соковитими сідницями в Іспанії. Фото

Карина Тімкова - 7 липня, 19:00

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася звабливими кадрами зі свого відпочинку в Понтеведрі.

В Instagram знаменитість показалась у бікіні в смужку на зав'язках і білій сорочці на лежаку. Вона ефектно сиділа перед камерою, підставляючи свої принади сонцю.

"Привіт, Іспаніє! До скорої зустрічі", — зазначено в дописі.

Дженніфер Лопес у купальнику посвітила бюстом в Іспанії

Джей Ло також носила блискучу підвіску зі своїм ім'ям і хрестик

Фото instagram

Дженніфер Лопес у бікіні засвітила пружні сідниці в Іспанії

Артситка поспокушала апетитними сідницями

Дженніфер Лопес у бікіні на лежаку посвітила соковитими формами

Співачка подарувала шанувальникам посмішку

Дженніфер Лопес попозувала на тлі мальовничої Іспанії

Виконавиця насолодилася іспанськими краєвидами

Дженніфер відома своєю любов'ю до моди. Нещодавно вона демонструвала шоколадний костюм в Дубаї та хвалилася тілом у латексі на гонці Формули-1. Зірка також у самих паєтках блиснула голою спиною на хіднику і в персиковій шубі показалася на Бродвеї. А на своєму виступі вона в обтислому луці поцілувала дівчину.

Нагадаємо, на початку цього року Лопес фіналізувала розлучення зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Під час цього процесу співачку підтримали її діти, 17-річні близнюки Макс і Еммі. Недавно знаменита розповіла, яку обіцянку дала спадкоємцям.

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