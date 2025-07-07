Лопес у купальнику блиснула соковитими сідницями в Іспанії. Фото

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася звабливими кадрами зі свого відпочинку в Понтеведрі.

В Instagram знаменитість показалась у бікіні в смужку на зав'язках і білій сорочці на лежаку. Вона ефектно сиділа перед камерою, підставляючи свої принади сонцю.

"Привіт, Іспаніє! До скорої зустрічі", — зазначено в дописі.

Джей Ло також носила блискучу підвіску зі своїм ім'ям і хрестик Фото instagram

Артситка поспокушала апетитними сідницями

Співачка подарувала шанувальникам посмішку

Виконавиця насолодилася іспанськими краєвидами

Дженніфер відома своєю любов'ю до моди. Нещодавно вона демонструвала шоколадний костюм в Дубаї та хвалилася тілом у латексі на гонці Формули-1. Зірка також у самих паєтках блиснула голою спиною на хіднику і в персиковій шубі показалася на Бродвеї. А на своєму виступі вона в обтислому луці поцілувала дівчину.

Нагадаємо, на початку цього року Лопес фіналізувала розлучення зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Під час цього процесу співачку підтримали її діти, 17-річні близнюки Макс і Еммі. Недавно знаменита розповіла, яку обіцянку дала спадкоємцям.