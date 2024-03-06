Loreen передумала виступати на фестивалі російського олігарха в Баку
Шведська співачка Loreen, відома двома перемогами на Євробаченні, вирішила скасувати свій виступ на музичному фестивалі Еміна Агаларова в Баку.
Таке рішення зірка прийняла після того, як дізналася про зв'язки олігарха з Росією і Путіним, пише шведське видання Aftonbladet.
Лорін мала взяти участь у фестивалі, який відбудеться в липні цього року. Але ще до того, як про це оголосили, вона передумала.
"Я та моя британська букінг-компанія отримали нову інформацію про фестиваль Dream Fest в Азербайджані, якої раніше я не знала. Тому я вирішила скасувати свій виступ ще до того, як про нього оголосили", - написала Loreen на платформі Discord.
Як відомо, азербайджанець Агаларов, який має бізнес у Росії і відкрито підтримує Путіна, також організовує фестиваль "Жара", де ще до війни виступало багато українських зірок.
До слова, на фестивалі Dream Fest цього року анонсовано виступ Ані Лорак, яка відверто зрадила Україну та залишилася жити в Москві.