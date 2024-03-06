Loreen передумала виступати на фестивалі російського олігарха в Баку

Шведська співачка Loreen, відома двома перемогами на Євробаченні, вирішила скасувати свій виступ на музичному фестивалі Еміна Агаларова в Баку.

Таке рішення зірка прийняла після того, як дізналася про зв'язки олігарха з Росією і Путіним, пише шведське видання Aftonbladet.

Лорін мала взяти участь у фестивалі, який відбудеться в липні цього року. Але ще до того, як про це оголосили, вона передумала.

Лорін вчасно скасувала виступ на фестивалі російського олігарха

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"Я та моя британська букінг-компанія отримали нову інформацію про фестиваль Dream Fest в Азербайджані, якої раніше я не знала. Тому я вирішила скасувати свій виступ ще до того, як про нього оголосили", - написала Loreen на платформі Discord.

Як відомо, азербайджанець Агаларов, який має бізнес у Росії і відкрито підтримує Путіна, також організовує фестиваль "Жара", де ще до війни виступало багато українських зірок.

Агаларов, до речі, і сам співає

До слова, на фестивалі Dream Fest цього року анонсовано виступ Ані Лорак, яка відверто зрадила Україну та залишилася жити в Москві.