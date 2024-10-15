"Королева та левиця": Мадонна та її екс привітали з 28-річчям свою спільну доньку
14-го жовтня старшій доньці американської співачки Мадонни, Лурдес (Лолі) Леон виповнилося 28 років. Свою дівчинку у Instagram привітали мама і тато, фітнестренер та актор Карлос Леон.
"Лурдес Маріє Чікконе Леон! З днем народження, мій первістку! Моя єдина та неповторна Маленька зірка!", - написала Мадж, нагадавши про пісню "Little Star", яку свого часу присвятила доньці.
"Але у тобі нема нічого маленького. Велика енергія. Велике серце. Велике світло. Ти завжди була і будеш моєю першою справжньою любовю. Світи, Лоліто, світи", - закликала артистка, яка для привітання обрала добірку з відеофрагментами з доччиних кліпів.
Карлос теж поділився добіркою - але з архівних фотографій із Лолою.
"Із днем народження, моя прекрасна, розумна, талановита донько! 28 років юності! Наче вчора ти увійшла в моє життя! Тримай голову високо і не бери полонених. Ти - королева та левиця! Світ у твоїх руках! Люблю тебе до місяця і назад!", - зазначив Леон.
Як відомо, крім Лоли в Мадонни є ще п'ятеро нащадків: 24-річний Рокко від режисера Гая Річі і прийомні діти: 19-річний Девід, 18-річна Мерсі та 12-річні Естер і Стелла.
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