Старший - "100% Макс": Чмерковський із дружиною замилували фанів новими фото трьох синів
Хореограф та екс-"Холостяк" Макс Чмерковський і його дружина Пета Маргатройд, які виховують трьох спільних синочків, поділилися в мережі їхніми свіжими світлинами.
Фотосесія була присвячена початку нового навчального року, який старший, 8-річний Шай розпочинає в якості третьокласника, а середній, 8-річний Ріо - вихованця дитсадочка. Наймолодший, 1-річний Мілан поки чілитиме вдома.
"Як це він уже в третьому класі?! Час - крадій. Тихше, будь ласка, сповільнися, я не готова...", - написала Пета в Instagram.
"Неможливо висловити любов до кожного з цих маленьких людей", - зізнався 45-річний Макс.
Коментатори пишуть теплі слова Максу і Петі, зокрема багато хто відзначив, що Шай - копія зіркового тата. Хлопчика називають "близнюком" і "100% Максом".
Як відомо, Чмерковський та Маргатройд збираються спинитися на трьох дітях. 39-річна Пета нещодавно пояснила, чому.
Нагадаємо, ТаблоID писав про історію стосунків цієї пари.
