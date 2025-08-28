Старший - "100% Макс": Чмерковський із дружиною замилували фанів новими фото трьох синів

Марія Ткаченко - 28 серпня, 11:30
Макс Чмерковський та Пета Маргатройд
Фото з Instagram Маргатройд

Хореограф та екс-"Холостяк" Макс Чмерковський і його дружина Пета Маргатройд, які виховують трьох спільних синочків, поділилися в мережі їхніми свіжими світлинами.

Фотосесія була присвячена початку нового навчального року, який старший, 8-річний Шай розпочинає в якості третьокласника, а середній, 8-річний Ріо - вихованця дитсадочка. Наймолодший, 1-річний Мілан поки чілитиме вдома.

Діти Макса Чмерковського

Шай - уже третьокласник


"Як це він уже в третьому класі?! Час - крадій. Тихше, будь ласка, сповільнися, я не готова...", - написала Пета в Instagram.

Старший син Чмерковського і Маргатройд

Як зазначено на табличці, хлопчикові подобається мистецтво, а коли він виросте, то хоче стати боксером

Пета Маргатройд в інстаграм

Шай - первісток Макса і Пети

"Неможливо висловити любов до кожного з цих маленьких людей", - зізнався 45-річний Макс.

Дитина Чмерковського

Ріо подобається морозиво, плавання, машинки, обійми та поцілунки. А коли виросте, він хоче лишитися "мамусиним хлопчиком"

Схоже, хтось радий, що пішов у дитсадочок

Схоже, хтось радий, що пішов у дитсадочок

Коментатори пишуть теплі слова Максу і Петі, зокрема багато хто відзначив, що Шай - копія зіркового тата. Хлопчика називають "близнюком" і "100% Максом".

Підписники зворушені тим, який Шай турботливий старший брат

Підписники зворушені тим, який Шай турботливий старший брат

Троє синів Макса Чмерковського

Як відомо, Чмерковський та Маргатройд збираються спинитися на трьох дітях. 39-річна Пета нещодавно пояснила, чому

Нагадаємо, ТаблоID писав про історію стосунків цієї пари.

