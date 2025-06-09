"Почувалася би винною": дружина Чмерковського пояснила, чому не збирається більше мати дітей

45-річний Макс Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд - батьки трьох синів Фото з Instagram Чмерковського

Герой першого сезону телешоу "Холостяк", хореограф Макс Чмерковський не приховує, що хотів би стати татом донечки. Але його дружина Пета Маргатройд, із якою вони вже виховують трьох синів - 8-річного Шая, майже 2-річного Ріо та 11-річного Мілана - цієї ідеї не підтримує.

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Зі слів 38-річної Пети, те, що вона виносила і народила другого і третього синочка з такою маленькою різницею, стало не лише великим фізичним навантаженням для її тіла, а і ментальним.

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"Я хочу мати повністю віддавати себе моїм дітям, і зараз я відчуваю, що мені з трьома це складно. Я не знаю, як розрубати себе на три частини та віддати все їм, як я робила це впродовж шести років для Шая. Він був у нас один і отримав від нас усе, і я майже почуваюся винною через те, що тепер у мене є двоє менших і мені треба розподіляти мій час між усіма та їм не дістається те, що я давала Шаю", - зізналася Маргатройд.

"Розумаєте, це просто фізично неможливо. Так просто не може відбуватися. Шай був єдиною дитиною шість років, тож він отримав багато нас, і якби я народила ще одну дитину, я почувалася би винною, що є недосить хорошою мамою для них усіх", - зазначила жінка.

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Як розповіла дружина Чмерковського, в їхнього середнього сина нині такий період, коли він постійно хоче бути на руках у мами і плаче, наприклад, коли вона мусить вранці відлучитися, щоби відвезти до школи старшого.

Зате Шаю, якому було важко адаптуватися до появи молодших братів, батьки тепер можуть більше пояснити.

"Наприклад, вчора ввечері він мені сказав: "Окей, мамусю, знаєш, що, можеш подивитися зі мною цей фільм?" А я відповіла: "Так, але ти ж розумієш, я мушу піти нагору і вкласти спати Ріо, потім дати пляшечку Мілану, вкласти його, а потім - я вся твоя". Я говорю йому все. Я не збираюся щось приховуватися чи підсолоджувати. Я розказую, що я я маю зробити як мама, бо вони дуже маленькі. Я розповіла йому: "Розумієш, я все це робила і з тобою, малий, все це. Ти маєш не забувати, тепер у мене ще двоє", - поділилася Пета.

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Маргатройд досі живо пам'ятає свої почуття в той тяжкий період, коли пережила декілька викиднів: "біль, тугу, гнів через те, що не в змозі зберегти дитину". Жінка вже думала, що їй судилося бути мамою лише одного сина, і змирилася з цим.

"А тепер у мене троє і це цілковитий хаос, ми з Максом маємо шукати час, щоби побути разом, нам довелося справді сісти і сказати: "Я сумую за тобою" - "Я теж за тобою сумую"", - розповла Пета.

Як додала жінка, вони з Чмерковським стараються приділяти увагу і час спілкуванню та тому, щоби справді бачити одне одного.

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Нагадаємо, історія Макса і Пети не розпочалася з кохання з першого погляду, ба більше, хореограф після початку стосунків було розходився з дівчиною. ТаблоID розказував, як усе відбувалося. А ще ми оповідали, як склалися долі наступних "Холостяків" України.

Як відомо, героєм 14-го сезону стане актор Тарас Цимбалюк. Зірка "Спіймати Кайдаша" нещодавно пояснив, чому він на це зважився.