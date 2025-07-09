"Кохання завжди перемагає": Чмерковський привітав дружину з 8-річчям шлюбу їхніми милими фото

Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд святкують восьму річницю свого шлюбу.

В Instgaram 45-річний танцюрист опублікував миле звернення для коханої та показав їхні романтичні знімки.

"8-річчя шлюбу сьогодні. Час летить, але він також накопичується. Стільки всього сталося. Стільки дивовижних спогадів, а також сумних моментів, але пройти через усе це разом і в коханні... ось це справді особливо. Нехай буде ще 80 років! Кохання завжди перемагає", — написав Макс.

Подружжя завжди має ефектний вигляд Фото instagram

За період стосунків у парочки народилося троє синів: 8-річний Шай-Олександр, 2-річний Ріо та 1-річний Мілан-Максим

Про святкові цілунки вони теж не забули

Маргатройд отримала чималий букет квітів від коханого і нагадала, що разом вони вже 11 років Фото instagram

Нещодавно Чмерковський попозував на затишних фото з усіма спадкоємцями. Загалом зіркові батьки обожнюють робити милі зйомки зі своїми хлопчиками. До речі, Пета також пояснила, чому не хоче більше народжувати.

Як відомо, своє весілля закохані зіграли у 2017-му. А якось ТаблоID детально описував історію стосунків Макса і його обраниці.