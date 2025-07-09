"Кохання завжди перемагає": Чмерковський привітав дружину з 8-річчям шлюбу їхніми милими фото
Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд святкують восьму річницю свого шлюбу.
В Instgaram 45-річний танцюрист опублікував миле звернення для коханої та показав їхні романтичні знімки.
"8-річчя шлюбу сьогодні. Час летить, але він також накопичується. Стільки всього сталося. Стільки дивовижних спогадів, а також сумних моментів, але пройти через усе це разом і в коханні... ось це справді особливо. Нехай буде ще 80 років! Кохання завжди перемагає", — написав Макс.
Нещодавно Чмерковський попозував на затишних фото з усіма спадкоємцями. Загалом зіркові батьки обожнюють робити милі зйомки зі своїми хлопчиками. До речі, Пета також пояснила, чому не хоче більше народжувати.
Як відомо, своє весілля закохані зіграли у 2017-му. А якось ТаблоID детально описував історію стосунків Макса і його обраниці.
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