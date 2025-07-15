"Наша головна капітанка": Чмерковський привітав дружину з 39-річчям милими фото з синами

Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський привітав свою дружину Пету Маргатройд з днем народження. Їй виповнилося 39 років.

У своєму Instgaram він опублікував добірку фото з коханою та їхніми трьома синами: 8-річним Шай-Олександром, 2-річним Ріо і 1-річним Міланом-Максимом. Родина усміхнено позувала на дивані поруч із песиком.

"Моя люба Пето. В абсолютному хаосі нашого життя ти знову і знову доводиш, що ти наша головна капітанка. Сказати, що я б не хотів жити без тебе, було б грубим применшенням, я справді переконаний, що просто не зміг би жити без тебе", — написав 45-річний танцюрист.

Сім'я наробила милих домашніх фото Фото instagram

"Ти подарувала мені себе, наших хлопців, це життя. Ти принесла у моє життя м'якість і мир, спокій і безтурботність. Ти — інь для мого ян. Я краща людина завдяки тобі, і я безмежно вдячний за те, що ти народилася 25 років тому! ;) З днем народження, крихітко!", — додав він.

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Куди ж без милих цілунків

Нагадаємо, днями парочка святкувала восьму річницю шлюбу. Також родина відома любов'ю до спільних милих фотосесій та ритмічних танців. А якось Макс ділився кумедними батьківськими буднями.

Як відомо, третім синочком Пета завагітніла всього через 4 місяці після других пологів. А нещодавно вона пояснила, чому більше не хоче мати дітей.

До речі, не так давно ТаблоID оповідав захоплюючу історію кохання подружжя.