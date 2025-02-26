"Цього дня, 15 років тому": Падалко поділилася архівними весільними фото

26-го лютого телеведуча Марічка Падалко та її чоловік Єгор Соболєв відзначають потрійне свято: день народження їх обох та річницю весілля.

Із нагоди 15-річчя шлюбу Марічка у Instagram опублікувала архівні кадри з дня одруження. Як пригадала зірка, єдиним свідком тоді став її колега та режисер Борис Долина. Зараз і він, і її чоловік боронять Україну в лавах ЗСУ.

Єгор і Марічка святкують кришталеве весілля

Телеведуча розказувала, чим Соболєв займається на фронті

Нагадаємо, нещодавно Падалко долучилася до вірусного тренду та показала їхнє з Соболєвим фото з 2006-го року.

Як відомо, подружжя виховує трьох дітей: Михайла, Марію та Катерину. Син Марічки та Єгора навчається на першому курсі одного з київських вишів.