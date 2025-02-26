Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Цього дня, 15 років тому": Падалко поділилася архівними весільними фото

Марія Ткаченко - 26 лютого, 09:45
Марічка Падалко

26-го лютого телеведуча Марічка Падалко та її чоловік Єгор Соболєв відзначають потрійне свято: день народження їх обох та річницю весілля.

Із нагоди 15-річчя шлюбу Марічка у Instagram опублікувала архівні кадри з дня одруження. Як пригадала зірка, єдиним свідком тоді став її колега та режисер Борис Долина. Зараз і він, і її чоловік боронять Україну в лавах ЗСУ.

Марічка Падалко та її чоловік

Єгор і Марічка святкують кришталеве весілля

Єгор Соболєв

Телеведуча розказувала, чим Соболєв займається на фронті

Нагадаємо, нещодавно Падалко долучилася до вірусного тренду та показала їхнє з Соболєвим фото з 2006-го року.

Як відомо, подружжя виховує трьох дітей: Михайла, Марію та Катерину. Син Марічки та Єгора навчається на першому курсі одного з київських вишів.

Читайте також:

Падалко показала, як змінилася за 20 років кар’єри на телебаченні. ФОТО

"Марічка і істеричка дуже гарно римується": Падалко про ревнощі, перевірки телефона чоловіка і де він зараз служить

"Виглядаю на свої 48": Падалко про зроблений ліфтинг обличчя і своє ставлення до зморшок

Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів