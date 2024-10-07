"Виглядаю на свої 48": Падалко про зроблений ліфтинг обличчя і своє ставлення до зморшок

Телеведуча Марічка Падалко розповіла, яку б'юті-процедуру зробила собі цього літа. Також 48-річна зірка пояснила, чи подобається їй те, як вона зараз виглядає, і що її стримує від того, щоби вдатися до якогось радикального способу боротьби зі зморшками.

Про це зайшла мова у її інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Я вважаю, що я виглядаю на свої 48. Мої 48 такі, в когось вони інші. Цього літа я зробила три процедури RF-ліфтинг (радіочастотна підтяжка шкіри - ред.). Це процедура, яка стимулює там щось всередині, що робить твоє обличчя більш підтягнутим", - поділилася Марічка.

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"Я кожен раз для себе там вирішувала, що коли я там захочу прибрати собі зморшки, щось зробити, можливо, після 40... В 40 я вирішила, може, після 45... Станом на зараз я думаю, може, після 50", - припустила вона.

Марічка вважає, що виглядає на свої 48

Стримує телеведучу не принципове прагнення старішати природно, а дещо інше.

"Я не роблю не тому, що я вважаю: "Ой, ні, не можна цього робити, ти маєш виглядати натурально". Хоча я вважаю, що виглядати натурально - це непогано. Просто я не впевнена, що мені буде краще від цього", - зізналася Падалко.

"Я не впевнена, що від того, що в мене зникнуть зморшки навколо очей, які є відображенням усіх моїх усмішок і не лише - я не впевнена, що я буду від цього виглядати краще. Якби я була 100% впевнена, що я приберу зморшки і буду виглядати краще, можливо, я б це і зробила, я не бачу в цьому ніякого криміналу. І я не впевнена, що я буду виглядати молодше. Тому мені мої 48 подобаються такими, якими вони є", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше Марічка розказувала, на яку зміну в своєму обличчі вона наважилася у 47. Як відомо, зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим Падалко виховує трьох дітей: 17-річного Михайла, 15-річну Марію та 14-річну Катерину.