"Марічка і істеричка дуже гарно римується": Падалко про ревнощі, перевірки телефона чоловіка і де він зараз служить

Телеведуча Марічка Падалко не приховує, що в повсякденному житті вона - людина дуже емоційна і навіть істерична. І якщо до роздряпування обличчя коханому чоловікові Єгору Соболєву в неї не доходило, то "курві", до якої вона його якось приревнувала, зірка писала.

Про свою "мексиканську" вдачу 48-річна Падалко розказала Аліні Доротюк.

"Мені завжди здавалося, що Марічка і істеричка дуже гарно римується і не просто так", - пожартувала телеведуча.

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"Я доволі істерична людина і емоційна, особливо в спілкуванні з коханим. Зараз я намагаюся стримуватися, хоча можу щось таке сказати: "Де там ти, що там ти?.." Тупо, звісно, звучить, але я досі можу іноді навіть зараз ревнувати, настільки я ще була років 10 тому взагалі мексиканська жінка, як казав мені Єгор. Так, я можу", - визнала вона.

Стримана в кадрі, в житті Марічка має запальну та навіть істеричну вдачу

Як пояснила Падалко, троє дітей із роками "погасили" її вибуховий темперамент та навчили стриманості.

А от Єгора вона продовжує ревнувати і вважає, що повністю довіряти іншій людині - це неправильно. Марічка визнала, що колись на емоціях била посуд і робила ще дещо.

"Навіть якійсь, як я казала, курві щось писала", - поділилася вона.

Зіркова дружина регулярно перевіряє телефон Соболєва.

Падалко не приховує, що дуже ревнує чоловіка

"Звісно, не тільки смс, зараз емодзі перевіряю, розказую, кому можна сердечко поставити на "дякую", кому не можна", - розказала вона.

"Це не про довіру і не про особистий простір. Це про те, що деякі чоловіки не розуміють, які вони можуть сигнали подавати цими сердечками іншим жінкам. Я йому показую жіночий бік, от і все", - аргументувала Падалко.

Телеведуча розповіла, чим Єгор займається на фронті.

"Він зараз є заступником командира 12-го загону спецпризначення, відповідає там за безпілотники. Якщо раніше це був переважно запорізький напрямок, і він постійно був там на завданні, то зараз вони працюють абсолютно кожен раз на різних ділянках фронту. Це, напевно, виклик, бо ти звикаєш якось однієї точки - там вже легше працювати. Але це великий плюс для мене особисто, бо через те, що рівень задач, які вони виконують, значно ускладнився, ці задачі потребують планування в Києві. Тому перед кожною операцією він має з'явитися (в Києві)", - зазначила Марічка.

47-річний Єгор Соболєв зараз воює Фото з Instagram Соболєва

Зі слів Падалко, якщо раніше вони з чоловіком бачилися лише раз на 4-6 місяців, то тепер їм це вдається приблизно раз на два тижні.

"Дуже любимо вдвох ходили гуляти, їхати на дачу, бути на природі. Іноді можемо навіть пробігтися знов разом, бо раніше ми це робили завжди вдвох", - розповіла вона.

Як відомо, в Марічки та Єгора троє спільних дітей. Син пари, 17-річний Михайло цьогоріч став студентом Києво-Могилянської академії.



