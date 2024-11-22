Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото

Лідія Таран, Марічка Падалко, Лілія Ребрик – одні з найпопулярніших українських ведучих. Вони розпочали свою кар’єру у нульових. ТаблоID розкаже, як змінилися зірки та чим зараз займаються.

А також у нашому матеріалі ви дізнаєтеся, де Слава Фролова? У яких відносинах із телебаченням Тала Калатай? І яку нову професію опановує Даша Трегубова? Усе найцікавіше – далі.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик – відома українська акторка та ведуча. У нульових популярність їй принесли зйомки у мелодраматичних серіалах, а трохи згодом й робота на телеканалі "СТБ", де Ліля вела програму "Неймовірні історії кохання" і талант-шоу "Танцюють всі".

Категорію "Ведучі СТБ" свого часу поповнила Лілія Ребрик Фото: з мережі

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Утім, тільки віддані фани Ребрик пригадають, що уперше вона з’явилася на екранах у ролі ведучої прогнозу погоди.

"Це була моя перша сходинка. До речі, дуже любила цей проєкт. Здається, я була найжиттєрадіснішою ведучою погоди. Тому що збулася моя мрія — дуже хотілося потрапити на телебачення", - ділилася зірка.

Такий вигляд Ліля має зараз - майже не змінилася Фото: Instagram

Зараз Лілія Ребрик продовжує зніматися в українських серіалах та фільмах, грає у "Молодому театрі". А також є ведучою ранкового шоу на телеканалі "Дім" та проєкту "Дочекаюся".

Надія Матвєєва

Надія Матвєєва, справжнє ім’я якої Людмила, стала відома завдяки розважальному проєкту "Все буде добре", що виходив на телеканалі "СТБ" у 2012 році. Ведуча стала для українських жінок справжньою подругою, яка ділиться кулінарними рецептами, розкриває секрети краси та знайомить із відомими зірками.

Ведуча стала справжньою подругою для глядачок шоу Фото: СТБ

За деякий час Матвєєва стала ведучою ще одного проєкту - "Все буде смачно", який орієнтувався винятково на кулінарію. За рік до закриття проєкту "Все буде добре" до Надії Матвєєвої приєдналося ще троє ведучих.

У 2019 році Матвєєва спробувала себе у якості ведучої бекстейджу на нацвідборі Євробачення. Також була спроба бути ведучою власного ютюб-шоу "Ранок з Надією". Починаючи з 2020 року Надія є ведучою зіркового проєкту "Неймовірна правда про зірок" на каналі "СТБ".

Лідія Таран

Лідія Таран – професійна журналістка і телеведуча. Вона навчалася в КНУ ім. Шевченка і вже тоді працювала на радіо "Промінь". У нульових Таран була ведучою на "Новому каналі" (вела програми "Репортер", "Спортрепортер", "Підйом", "Гол"), "5 каналі" та "1+1", де працює й нині.

Так виглядала Таран на початку кар'єри Фото: Instagram

Цікаво, що за час роботи Лідія ніколи не змінювала колір свого волосся – вона була і залишається зараз яскравою білявкою. А от довжина повсякчас варіювалася.

У 2022 році ведуча разом із донькою виїхала до Франції, де перебуває й зараз. Таран залишається кореспонденткою "1+1" та закінчує місцевий університет, щоб здобути диплом магістра зі стратегії комунікацій.

Зараз Лідія опановує трохи іншу стежку Фото: Instagram

Марічка Падалко

Марічка Падалко потрапила у світ телебачення абсолютно випадково. Ведуча свого часу товаришувала з Олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопаєвою. Одного разу, коли до неї приїхали журналісти на запис інтерв’ю, Марічка познайомилась із телевізійниками "Першого національного телеканалу". Згодом вона потрапила у редакцію програми "Світ спорту".

Незмінна ведуча 1+1 Марічка Падалко Фото: Instagram

Та найбільше Марічку Падалко пам’ятають за роботою на каналі "1+1", де вона почала свою кар’єру у 2002 році. За цей час вона стала обличчям спортивних новин "Проспорт", ведучою ТСН, недільного "Сніданку", спецрубрики "Матусин щоденник" та проєкту "Марічкин кінозал". Зараз Падалко продовжує роботу на "плюсах" та бере участь у телемарафоні "Єдині новини".

Тала Калатай

Тала Калатай – акторка і телеведуча. Вона почала свою кар’єру у 2003 році паралельно граючи у "Вільному театрі" та працюючи на телеканалі "Тоніс". За період нульових її робоча біографія досить насичена: Тала була ведучою програми "Дивись!" на телеканалі "ТЕТ", працювала у "Сніданку" на 1+1, вела програму "Янголи і демони" на каналі "Сіті", а з 2012 року поповнила команду каналу "Україна".

Фото: tochka.net

У 2017 році Калатай змінила телеканали і стала ведучою на "Прямому". У 2019 році перейшла на "Україна 24", а перед початком повномасштабного вторгнення працювала на каналі "FREEДОМ".

"21 рік , як я працюю в кадрі. Кажу працюю, хоч крайній раз в ефірній студії була в січні 2024. Майже все, що я маю - дякуючи телебаченню, це не просто робота - це життя. Сподіваюсь, ще повернусь у кадр. Сподіваюсь, ще сказати вам "Доброго ранку!". Сподіваюсь, це буде скоро", - зазначала Тала на своїй сторінці в Instagram, пригадуючи роботу.

Ось так Тала виглядає зараз Фото: Instagram

Даша Трегубова

Даша Трегубова розпочала свою телевізійну кар’єру ще наприкінці 90-х. Тоді вона була ведучою на таких телеканалах як "Інтер", "Новий канал" та "СТБ". Однак першу вагому популярність вона здобула у 2006 році, коли стала ведучою ранкової програми на "Інтері", і отримала звання "Кращої ведучої 2007". Тоді ж Даша починає зніматися в українських серіалах та озвучувати фільми.

Впізнаєте на цьому фото Дашу? Фото: з мережі

Трегубова має режисерську освіту, а тому працювала креативною продюсеркою і редакторкою на кінопродакшнах. Після 2012 року ведуча почала співпрацю з телеканалом "СТБ", де з’являлася у ролі експертки програми "Все буде добре" та співведучої проєктів "Битва екстрасенсів", "Цієї митті – рік потому", "Х-Фактор". Зараз зірка більше зосередилася на кінодіяльності та навіть знімає власний фільм.

А так змінилася ведуча Фото: Instagram

Василіса Фролова

Василіса Фролова – харків’янка, яка починала свою кар’єру як модель. Уперше вона з’явилася на екранах на початку нульових – тоді Фролова була ведучою розважальної програми "7-а студія" на харківському телеканалі. Та справжня популярність прийшла до неї після роботи на музичному каналі М1, куди Василіса потрапила у 2003 році.

Василіса відповідала тогочасним трендам Фото: з мережі

У 2014 році Фролова пробувала свої сили на радіостанціях, а у 2017-му стала ведучою на телеканалі "Прямий". Наприкінці січня 2022 року Фролова перебувала за кордоном і так й не поверталася в Україну. Разом з дитиною та чоловіком вона живе в ОАЕ. У 2023 році Василіса нарвалася на хейт через своє висловлювання, мовляв, "не впевнена, що хтось колись буде робити щось", щоб вона та інші українці повернулися з-за кордону. Такий вислів обурив підписників зірки.

Стиль Фролової точно змінився Фото: Instagram

Кароліна Ашіон

Кароліна Ашіон теж випадково потрапила на телебачення. Прийти на кастинг їй запропонував незнайомець прямісінько у кафе. Так у нульових вона стала ведучою на каналі М1, а згодом обличчям ранкового шоу на "Інтері".

Ефектна зовнішність Кароліни як допомагала, так водночас і перешкоджала їй Фото: з мережі

У 2015 році Кароліна Ашіон стала ведучою проєкту "Секретні матеріали". За два роки вона приєдналася до команди телеканалу "Прямий". Під час повномасштабного вторгнення Ашіон виїздила за кордон та працювала на німецькому ТБ. Та у 2023 році вона повернулася до України та зараз є ведучою вихідного дня на телеканалі "Київ".

49-річна Кароліна Ашіон відверто говорить про свою мрію стати мамою, яку їй поки не вдалося здійснити Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про ведучих популярних шоу нульових та розповідав, де вони і чим займаються. А також показував, як змінився відомий український шоумен і ведучий Дмитро Коляденко.