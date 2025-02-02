"2006 vs 2025": Падалко повторила вірусний тренд і показала фото з чоловіком зараз і 19 років тому
Телеведуча Марічка Падалко у своєму Instagram замилувала селфі зі своїм чоловіком-військовослужбовцем Єгором Соболєвим та порівняла його з фото, яке вони зробили 19 років тому.
"Тренд так тренд. 2006 vs 2025", - написала ведуча.
Якось Марічка Падалко зізналася, що зробила собі ліфтинг обличчя і їй подобається, який вигляд вона має у 48 років.
Також телеведуча відверто розповідала, що дуже ревнує свого чоловіка й регулярно перевіряє його телефон.
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