"Стільки сліз": Бех і Романчук стануть батьками вперше. Відео

Легкоатлетка Марина Бех та її чоловік, плавець Михайло Романчук потішили шанувальників щасливою новиною. Вони чекають на першого малюка.

Новиною про вагітність зірки поділилися в емоційному ролику, знятому на скелях. В кадрі спортсменка поруч з коханим стоїть спиною до камери, а потім повертається, демонструючи животик. Також подружжя згадало труднощі на шляху до батьківства:

"1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли".

30-річна Марина пораділа своїй вагітності у білій в'язаній сукні Кадр з instagram

"Коли здалось, що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного, ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", — написали щасливі батьки.

Михайло ніжно обійняв дружину та погладив її вагітний животик

Закохані показали цілунки на тлі водойми, оголошуючи важливу новину

Нагадаємо, спортсмени одружились у 2018 році. У своєму блозі вони частенько ділилися романтичним контентом, а ще Марина і Михайло є обожнюють влаштувати собі активний відпочинок. Також вони у купальних луках розважалися в Карпатах і цілувалися посеред дороги.

До речі, минулого літа легкоатлетка пояснила, чому вони з чоловіком поки не планують ставати батьками, але тепер вони щасливі чекають на свого первістка.