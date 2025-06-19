"Комплексів було достатньо": Бех у бікіні похвалилася тілом на воді та розповіла про шлях прийняття себе. Фото

Марина Бех похизувалася спортивним тілом на сапборді Фото instagram

29-річна легкоатлетка Марина Бех, яка нещодавно фотографувалась у самій білизні, наробила спокусливого контенту на воді.

У своєму Instagram спортсменка показалася на сапборді з веслом у руці. Вона позувала у червоному бікіні, демонструючи підтягнуті форми. Також знаменитість підняла тему приймання себе і згадала, як працювала над своїм тілом.

"Я часто чула в свою адресу слова про те, що я багато проводжу часу в залі й качаюсь там (особливо це говорили про руки). Але насправді я ніколи не працювала над руками, вся моя робота завжди йшла на ноги і на специфіку мого виду", — написала вона.

Марина похвалилася довгими ногами Фото instagram

"У дитинстві я була дуже худа і з широкими плечима, до речі, це викликало чималі у мене комплекси в дитинстві. Лише згодом, коли я потрапила у спорт і вийшла на професійний рівень, все змінилось. Плюс я дорослішала і мої параметри почали виглядати зовсім по іншому!

Я завдячую своєму вигляду генетиці, яку я отримала від батька, та спорту, в якому я провела 20 років. Саме це відточило мій зовнішній вигляд і те, як я зараз виглядаю", — зазначила Марина.

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"Повірте, комплексів було достатньо колись, і я також багато працювала над тим, щоб полюбити себе і свій зовнішній вигляд. І я точно знаю, що наша фігура відточується як на тренуваннях, так і під час того, що ми їмо та п'ємо", — зізналася зірка.

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Марина відома своєю любов'ю до позування у бікіні, а недавно вона захопила своїм виглядом у басейні на тлі хмарочоса. Також легкоатлетка показувалась у стильному образі в смішному відео.

Як відомо, з 2018 року Бех перебуває у шлюбі з 28-річним плавцем Михайлом Романчуком. Парочка часто ділиться своїми романтичними цілунками, а ще закохані є справжніми поціновувачами активного відпочинку.