Марина Порошенко з синім манікюром пригорнула чоловіка для романтичного ФОТО. ОНОВЛЕНО
Колишня перша леді Марина Порошенко вирішила додати романтичного вайбу в понеділкову Insta-стрічку. З нагоди Дня закоханих дружина Петра Порошенка опублікувала їхнє спільне фото.
Чоловіка Марина привітала рядками з вірша Ліни Костенко:
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того".
"Завжди поруч. Завжди люблю", - уже від себе додала Порошенко.
Колишній ппрезидент теж не лишив дружину без інста-привітання, хоча й запостив його на пів дня пізніше.
"У цей непростий час ще більше кохаю і ще сильніше відчуваю твоє кохання", - написав він.
Нагадаємо, 1-го лютого Марина відсвяткувала своє 60-річчя, і експрезидент зізнався, що його любов до неї міцнішає з кожним днем.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Порошенко розказав, як "легко" схуд, та які професії обрали діти
Порошенко привітав свою Марину та показав її та себе молодими. ФОТО