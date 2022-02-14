Марина Порошенко з синім манікюром пригорнула чоловіка для романтичного ФОТО. ОНОВЛЕНО

Колишня перша леді Марина Порошенко вирішила додати романтичного вайбу в понеділкову Insta-стрічку. З нагоди Дня закоханих дружина Петра Порошенка опублікувала їхнє спільне фото.

Чоловіка Марина привітала рядками з вірша Ліни Костенко:

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того".

Для привітання колишня перша леді обрала незвичний кадр фото з instagram марини порошенко

"Завжди поруч. Завжди люблю", - уже від себе додала Порошенко.

Колишній ппрезидент теж не лишив дружину без інста-привітання, хоча й запостив його на пів дня пізніше.

Петро Олексійович підібрав для романтичного допису ось це фото фото з instagram порошенка

"У цей непростий час ще більше кохаю і ще сильніше відчуваю твоє кохання", - написав він.

Нагадаємо, 1-го лютого Марина відсвяткувала своє 60-річчя, і експрезидент зізнався, що його любов до неї міцнішає з кожним днем.

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