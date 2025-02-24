"Три роки загадую одне бажання": дочка Кравець у річницю війни зустріла свої 22

Маші Кравець 22

Старша донька актриси Олени Кравець, Марія 24-го лютого відзначає не лише третю річницю великої війни, а й свій день народження.

Саме цього дня дівчині виповнилося 22 роки, і з цієї нагоди вона відкрила збір на допомогу своєму близькому другу-воїну.

"Сьогодні мені 22. Рівно 3 роки тому, в мій день народження почалась повномасштабна війна. Рівно 3 роки, як цей день супроводжується найстрашнішими спогадами і, в той самий час, наповнює мене найтеплішими побажаннями від найкращих людей, які мене оточують", - написала Маша в Instagram.

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Привітати Машу донатом можна за посиланням

"А ще, рівно 3 роки, як я загадую одне і те саме бажання - перемогу. І томуууу, сьогодні, у свій 22-й день народження, хочу наблизити скоріше виповнення цього бажання з вашою допомогою.

Отже, відкриваю збір на 100.000 грн (або більше) 🤗 для підрозділу БУАР, в якому, на даний момент, знаходиться наш близький друг, що захищає українські землі та займається ремонтами і придбанням автівок для війська, які завжди так потрібні на передовій. Із зрозумілих причин не можу називати його імʼя. Але всі звіти з переводами зібраних коштів обов’язково будуть у мене в сторіз", - зауважила іменинниця.

Вже третій рік поспіль Маша Кравець святкує свій день народження у річницю повномасштабної війни Фото з Instagram

Як відомо, окрім Маші у Олени Кравець та її чоловіка є 8-річні близнята Катя та Іван. Якось 48-річна актриса розказувала про складність багатодітного материнства.