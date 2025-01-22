"День змін": 21-річна дочка Кравець ошелешила новим кольором волосся. Фото
Старша дочка акторки і телеведучої Олени Кравець, Марія, яка довгий час надавала перевагу темному кольору волосся, наважилася на кардинальну зміну.
Своє перетворення 21-річна юнка показала в Insta-сторіс.
Маша анонсувала "день змін", потім заселфилася в салоні краси в процесі фарбування і зрештою продемонструвала результат: теплий блонд.
Як відомо, світле "фамільне" волосся й у молодших дітей Олени: 8-річних Івана та Катерини.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав про старших дочок інших українських зірок: Тоні Матвієнко, Маші Єфросиніної, Олі Полякової.
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