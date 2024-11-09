"Як я буду всіх однаково любити?": Кравець розказала, як змінилася після двійнят, та згадала про "вибух" емоцій молодшої доні

Фото з Instagram Олени Кравець

Телеведуча та акторка Олена Кравець відверто розповіла, якою вона стала після появи молодших дітей, своїми змінами поділилася й старша донька зірки, 21-річна Марія. Також дівчата повідали історію про "вибух" емоцій 8-річної Каті.

За словами Маші, аби унеможливити деякі конфлікти між мамою та молодшими дітьми, їй довелося стати уважнішою.

"Я стала більш уважною, мабуть, до тебе і до них. Іноді, щоб передбачити конфлікт між тобою і молодшими, я можу зробити щось скоріше, поки всі не почали кричати. Мені здається, це і для себе, і розвантажити трохи маму. Коли я бачу, що я можу зробити так, аби цей конфлікт не стався, я це зроблю", - сказала вона у подкасті "Вдома поговоримо".

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Маша зазначає, що намагалася вберегти мамині нерви Скріншот з YouTube

Олена додала, що зі свого боку, боялася, що не зможе любити всіх дітей однаково.

"Як кожна мама, у якої була одна дитина, а потім стало троє, я себе запитувала: "Як же я буду їх всіх однаково любити? Я мене буде вистачати?" Але виявилося, що вистачає. Я просто з теплом згадую ті часи, коли Маша була маленька, спокійно так було", - зазначила Кравець.

Телеведуча згадала також про те, що відносини змінилися й між двійнятами. Стосунки Каті та Івана стали більш дорослими.

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"Але це цікавий досвід. Особливо, коли ти випадаєш із контексту, а вони там вдвох шось, у них там свій мікрокосмос. Вибудовуються якісь стосунки такі вже дорослі, а ще стосунки чоловік-жінка, гендерні. І мене дуже дивує, коли Ваня готує сніданок Каті. Не вона йому. Це нещодавно почалося", - додає вона.

Однак таке дорослішання не було без ускладнень. Старша донька Олени пригадала ситуацію, коли у молодшої сестри стався справжнісінький вибух емоцій.

"Ти пам'ятаєш, коли Катя кілька місяців тому перевернула просто всю дитячу. Мені здається, що це був якийсь перехід емоційний. Той випадок, що був причиною цього, не був настільки критичним, але вона чомусь так все сприйняла, що все накопичене... Вона не плаче, не заспокоюється, а просто кричить і жбурляє все на своєму шляху", - зауважила Маша.

Олена пояснила, що дозволила доньці виплеснути негативні емоції, аби вона не накопичувала їх у собі.

"Я дала якийсь час їй поагресувати, бо я розумію, що якщо це забороняти, то воно десь накопичується. Потім мені стало за неї лячно і я зайшла. Це сталося тому, що у неї не вийшла сніжинка і вона змарнувала папір. Це був гнів. Я закутала її в пухнасте, ми пішли в мою кімнату і вона вже заспокоїлася", - підсумувала Олена Кравець.

Подкаст дівчата знімали з психологинею Яною Сасіною

Нагадаємо, якось Олена Кравець поділилася мріями свого сина.

Як відомо, одного разу під час подкасту Іван довів свою маму до сліз фактом, що він ніколи не жив без війни.