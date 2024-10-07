"Усередині порожнеча": Єфросиніна без мейкапу показалася у подорожі для себе
Телеведуча Маша Єфросиніна вирушила у "сольну" подорож, яку відчула необхідною для покращення свого емоційного стану.
45-річна зірка заселфилася дорогою до Варшави і поділилася думками у Insta-сторіс.
"Я дозволила собі це... Відчувши, що всередині порожнеча, поїхати у подорож для себе...", - написала вона.
"Без провини. Без дітей. Без наміру зробити "домашку" по роботі", - констатувала вона.
Нагадаємо, декілька місяців тому в мережі вирували чутки, що Маша та її чоловік Тимур Хромаєв збираються розлучатися через коханку. Наявність такої пара спростувала, хоча й визнала, що утримувати стосунки на дистанції, поки Тимур служить у ЗСУ, важко.
Як відомо, в серпні Єфросиніна та Хромаєв, у яких є спільні донька та син, відзначили 21-річчя шлюбу.
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