"Усередині порожнеча": Єфросиніна без мейкапу показалася у подорожі для себе

Марія Ткаченко 7 жовтня, 12:00
Маша Єфросиніна
Фото з Instagram Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна вирушила у "сольну" подорож, яку відчула необхідною для покращення свого емоційного стану.

45-річна зірка заселфилася дорогою до Варшави і поділилася думками у Insta-сторіс.

"Я дозволила собі це... Відчувши, що всередині порожнеча, поїхати у подорож для себе...", - написала вона.


"Без провини. Без дітей. Без наміру зробити "домашку" по роботі", - констатувала вона.

Маша Єфросиніна без мейкапу

Ліки Маші від відчуття порожнечі всередині - це подорож

Маша Єфросиніна в Італії

Пунктом призначення виявилася Італія

Маша Єфросиніна про вирок у Росії

Єфросиніну в Росії засудили до 7 років колонії за "фейки" про армію окупантів

Єфросиніна і її відпустка на морі

Для відпочинку зірка обрала Форте-дей-Мармі

Нагадаємо, декілька місяців тому в мережі вирували чутки, що Маша та її чоловік Тимур Хромаєв збираються розлучатися через коханку. Наявність такої пара спростувала, хоча й визнала, що утримувати стосунки на дистанції, поки Тимур служить у ЗСУ, важко.

Як відомо, в серпні Єфросиніна та Хромаєв, у яких є спільні донька та син, відзначили 21-річчя шлюбу.

Читайте також:

"Глисти, клізми і блювотиння": Єфросиніна позбиткувалася з чуток про своє схуднення та назвала переваги високого зросту

Лавандова шуба і шкіряний корсет: Єфросиніна знялася для Vogue і розказала про чоловіків заповіт. Фото

"Мій зовнішній вигляд - моя зброя": Єфросиніна в сукні з голою спиною поміркувала про власну незалежність

"Так в моєму віці одягатися можна чи ні?": Єфросиніна покрасувалася в ефектному луці зі шкіряним корсетом


єфросиніна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів