Знімав Гаррі? Меган Маркл у total white повернулася до Instagram із атмосферним відео
Колишня американська акторка Меган Маркл, яка, ставши дружиною принца Гаррі та герцогинею Сассекською, була змушена перестати вести блоги, здійснила ефектне повернення до Instagram.
Акаунт із лаконічною назвою "Meghan", створений іще в 2022-му році, несподівано "ожив" 1-го січня 2025-го.
У ньому з'явилося відео, як 43-річна герцогиня босоніж біжить пляжем, малює на піску цифру "2025" та сміється, обернувшись до оператора. Ним, імовірно, міг бути Гаррі.
Як відомо, про намір знову вести Instagram-сторінку Меган говорила в інтерв'ю 2022-го Подейкували, герцогиня планує кинути виклик зірковій лайфстайл-блогерці Гвінет Пелтроу.
Нагадаємо, Маркл та її чоловік уже понад пів року не показувалися разом, відвідуючи різні івенти поодинці. Це не могло не спровокувати чуток про негаразди в їхньому шлюбі, хоча принц спробував їх розвіяти.
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