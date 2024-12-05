Знову без Гаррі: голоплечу Меган Маркл на парадному хіднику обіймав за талію відомий актор

Меган Маркл і принц Гаррі вкотре з'явилися на публіці порізно Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 4-го грудня з'явилася на церемонії вручення премії The Paley Honors Award, лауреатом якої став актор Тайлер Перрі.

43-річна колишня актриса, яку вже вкотре не супроводжував її чоловік принц Гаррі, для урочистої нагоди надягла витончену чорну сукню від Oscar de la Renta, з відкритими плечима та розрізом попереду.

Ошатна Меган Маркл засвітилася на урочистій події в Лос-Анджелесі Фото Getty Images

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На парадному хіднику Меган позувала з героєм вечора. 55-річний Тайлер приобіймав її за талію.

Маркл і Перрі разом позували фотографам Фото Getty Images

Як відомо, Перрі - давній друг принца Гаррі та його жінки. Коли герцог та герцогиня Сассекські, ошелешивши королівську родину "Мегзітом", перебралися до США, саме актор безкоштовно надав їм на перший час свою розкішну віллу для проживання.

Тайлер - не лише близький друг герцога та герцогині Сассекських, а і кум. Актор хрестив їхню дочку Лілібет Діану Фото Getty Images

Тим часом минуло вже 100 днів, відколи Гаррі та Меган з'являлися на публіці разом, зазначає The Mirror US. Востаннє це було аж 18-го серпня, в останній день їхньої поїздки до Колумбії. Відтоді подружжя показувалося вдвох лише у відеозверненні для конференції ООН на початку листопада.

Таке досі нехарактерне для Меган і Гаррі "роз'єднання" не могло не викликати в людей запитань. Зокрема багато кого здивувала відсутність принца на нагородженні Тайлера Перрі, адже Гаррі, як і Меган, є членом організаційного комітету премії.

Натомість 4-го грудня герцог відвідав іншу подію - The New York Times' 2024 DealBook Summit у Нью-Йорку. Спілкуючись на сцені з колумністом NYT Ендрю Соркіним, Гаррі висловився щодо чуток, які весь час ширяться про них із Меган. На думку принца, така надмірна увага публіки - "однозначно не є добре".

"Подейкують, ми вже 10-12 разів купили дім або переїхали. Подейкують, ми так само вже 10-12 разів розлучилися", - зі сміхом зазначив Гаррі, якого цитує People.

Принц Гаррі в Нью-Йорку тим часом спробував розвіяти підозри щодо негараздів у своєму шлюбі Фото Getty Images

"За цим складно встигати, тому ти просто не звертаєш на це уваги. Кого мені найбільше шкода, так це тролів. Їхні надії вибудовуються і вибудовуються, типу "Так, так, так, так, так", а потім це не відбувається. Тож мені їх шкода. Щиро шкода", - заявив він.

Нагадаємо, в жовтні неофіційний королівський біограф дав невтішний прогноз щодо шлюбу Меган та Гаррі і передрік, хто стане ініціатором розлучення.

Як відомо, пара побралася в травні 2018-го року. Герцог і герцогиня виховують двох дітей: 5-річного Арчі та 3-річну Лілібет, які після сходження на престол їхнього діда Чарльза ІІІ отримали титули принца та принцеси.



