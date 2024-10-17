Не у Британії: ЗМІ довідалися, в якій країні принц Гаррі та Меган Маркл купили собі новий дім

Марія Ткаченко 17 жовтня, 11:30
Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі й Меган

Фото Getty Images

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, котрі в 2020-му році придбали маєток у Каліфорнії за 14,7 мільйона доларів, стали власниками ще одного об'єкту нерухомості.

Як стало відомо Daily Mail, пара розжилася будинком у Португалії.

Сума, в яку обійшлася герцогу та герцогині Сассекським європейська "дача", поки невідома.


Герцог Сассекський і його дружина

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Фото Getty Images

До речі, Гаррі та Меган - не єдині представники королівської родини, які мають нерухомість у Португалії. Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк мають дім у фешенебельному котеджному містечку CostaTerra, розташованому на південь від Лісабона. Джек працює в тамтешньому відділі маркетингу і продажів, тож не виключено, що саме він міг "зісватати" родичам житло по сусідству.

Зазначимо, принцеса Євгенія та Беатріс лишаються чи не єдиними в королівській сім'ї, хто підтримує добрі стосунки з Гаррі та Меган. Щоправда, подейкують, дівчатам нещодавно все ж довелося зробити свій вибір та віддалитися від опального кузена.

Принц Гаррі і його дружина

У принца та його дружини тепер є "гніздечко" в Європі

Фото Getty Images

Нагадаємо, влітку 2023-го Чарльз ІІІ остаточно виселив молодшого сина та невістку з королівського Фрогмор-котеджу. Раніше парі довелося повернути 3,2 мільйона доларів, які було витрачено на ремонт будівлі, в якій Гаррі з Меган збиралися жити, поки не надумали здійснити "Мегзіт".

Як відомо, в вересні принцу Гаррі виповнилося 40 років і він отримав чималий спадок від своєї прабабусі Єлизавети.

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