Тендітна Бекхем показалася у Дубаї в обтислій сукні власного дизайну. Фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прибула до Дубаю для реклами власної модної колекції.
На новому фото в Instagram дружина футболіста Девіда Бекхема постала в обтислій сукні синього кольору, яка входить в нову капсулу.
Вбрання було блискучим і доповнювалося босоніжками в тон. Вікторія додала, що була у захваті, коли побачила, як її моделі носять в Арабських Еміратах.
"Я так рада бути у Дубаї на святкуванні моєї капсули! Приїхати сюди й побачити, як жінки носять мій одяг і роблять його своїм, приносить мені стільки радості", — написала вона.
Нещодавно Вікторія відсвяткувала своє 51-річчя в колі сім'ї та отримала ніжні привітання від свого чоловіка.
Також вона з'являлася в елегантному чорному луці й позувала з вишуканим шлейфом. А раніше цього місця зіркова родина веселилася на вечірці Девіда.
Як відомо, зараз у мережі активно обговорюють стосунки між Бекхемами. А саме через сварку старших синів подружжя.
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