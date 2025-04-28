Тендітна Бекхем показалася у Дубаї в обтислій сукні власного дизайну. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем прибула до Дубаю для реклами власної модної колекції.

На новому фото в Instagram дружина футболіста Девіда Бекхема постала в обтислій сукні синього кольору, яка входить в нову капсулу.

Вбрання було блискучим і доповнювалося босоніжками в тон. Вікторія додала, що була у захваті, коли побачила, як її моделі носять в Арабських Еміратах.

Дизайнерка захопила своїм струнким виглядом Фото Instagram

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Вікторія любить демонструвати свої жіночні вигини

"Я так рада бути у Дубаї на святкуванні моєї капсули! Приїхати сюди й побачити, як жінки носять мій одяг і роблять його своїм, приносить мені стільки радості", — написала вона.

Вона також спробувала додати клатч до образу

Нещодавно Вікторія відсвяткувала своє 51-річчя в колі сім'ї та отримала ніжні привітання від свого чоловіка.

Також вона з'являлася в елегантному чорному луці й позувала з вишуканим шлейфом. А раніше цього місця зіркова родина веселилася на вечірці Девіда.

Як відомо, зараз у мережі активно обговорюють стосунки між Бекхемами. А саме через сварку старших синів подружжя.