57-річний Ступка показав мокру романтику з новою коханою. Фото

Актор Остап Ступка і його нова дама серця, театрознавиця Маргарита Ткач, котрі на початку вересня ошелешили широкий загал своєю спільною пікантною фотосесією, оприлюднили ще кілька гарячих кадрів.

На них мокра парочка лежить на піску коло води: Маргарита на Остапові.

Цікаво, якого ще сексі-контенту назнімали Ступка та Ткач Фото Daniél Svidersky

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"Тільки любов виправдовує наше перебування на землі", - цитатою з Володимира Винниченка підписані фото.

Маргарита молодша за актора на понад 30 років

Нагадаємо, про розлучення зі своєю третьою дружиною Дариною 57-річний Остап Ступка ще не оголошував.

Як відомо, торік актор втрапив у скандал, під дією алкоголю спричинивши серйозну ДТП.