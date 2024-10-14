57-річний Ступка показав мокру романтику з новою коханою. Фото

Марія Ткаченко 14 жовтня, 11:15
Остап Ступка
Фото з Instagram Ступки

Актор Остап Ступка і його нова дама серця, театрознавиця Маргарита Ткач, котрі на початку вересня ошелешили широкий загал своєю спільною пікантною фотосесією, оприлюднили ще кілька гарячих кадрів.

На них мокра парочка лежить на піску коло води: Маргарита на Остапові.

Остап Ступка і Маргарита Ткач

Цікаво, якого ще сексі-контенту назнімали Ступка та Ткач

Фото Daniél Svidersky

"Тільки любов виправдовує наше перебування на землі", - цитатою з Володимира Винниченка підписані фото.

Остап Ступка і його дівчина

Маргарита молодша за актора на понад 30 років

Нагадаємо, про розлучення зі своєю третьою дружиною Дариною 57-річний Остап Ступка ще не оголошував.

Як відомо, торік актор втрапив у скандал, під дією алкоголю спричинивши серйозну ДТП.

Читайте також:

"Хто ці люди?" Ступка відповів на хейт через спричинену ним ДТП

ступка
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів