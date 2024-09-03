Ступка на 57-річчя здивував відвертими фото у воді з 22-річною театрознавчинею

Остап Ступка має нову даму серця? фото з Facebook актора

Здається, в особистому житті актора Остапа Ступки, який днями відзначив 57-річчя, назрівають серйозні зміни. Принаймні, на це натякає відверта фотосесія, у якій той взяв участь.

Актор, який нині офіційно одружений, або щонайменше не повідомляв про розлучення, попозував у компанії 22-річної театрознавиці Маргарити Ткач. Відверті кадри зʼявилися на сторінці дівчини в Instagram.

Актор рідко коментує особисте життя. Втім, поки про своє розлучення не повідомляв фото з Instagram Маргарити Ткач

Реклама:

Дівчина залишила під дописом сердечко, а сам Ступка ніяк не коментував потенційні зміни в особистому житті фото з Instagram Маргарити Ткач

Як відомо, із третьою дружиною Дар’єю актор побрався у 2015-му. Жінка молодша за Ступку на 20 років. Відомо, що ще на початку повномасштабної війни подружжя було разом. Тоді чоловік розповідав, що в них у парі були "емоційні спалахи", але їм вдалось усе владнати.

Нагадаємо, із Дариною актор теж робив пікантні кадри.

Від другої дружини Ірини Ступка має двох дітей. Також в актора є старший син Дмитро, який народився у його першому шлюбі з Тетяною Капліною.