На концерті Coldplay голову IT-компанії випадково зняли з коханкою. Відео

Карина Тімкова - 17 липня, 19:40
Кріс Мартін на концерті Coldplay викрив зраду відомого підприємця

Кріс Мартін підлив олії у вогонь, коли на концерті його гурту Coldplay відомого підприємця викрили у зраді

Фото Getty Images

Під час концерту гурту Coldplay у Бостоні стався момент, який швидко перетворився на інтернет-скандал.

На великому екрані стадіону, куди камера націлюється у межах традиційної "kiss cam", з'явилася пара чоловіка та жінки, що ніжно обіймалися серед натовпу. Фронтмен Кріс Мартін звернув увагу публіки на них словами: "О, подивіться на цих двох".

Та після цього сталося несподіване: чоловік миттєво відсторонився, а жінка закрила обличчя руками, намагаючися зникнути з кадру, пише The Sun. Реакція пари викликала сміх у залі, а співак іронічно додав: "Або у них роман, або вони просто дуже сором'язливі".


Відомого підприємця підловили з коханкою-колегою на концерті Coldplay

Хто б міг подумати, що ця мила парочка насправді бос і підлегла

Скрін tiktok.com/instaagraace

Усе могло б залишитися милою сценкою з концерту, але відео миттєво стало вірусним у TikTok. Користувачі соцмереж швидко з'ясували особи героїв цього інциденту. Чоловіком виявився CEO компанії Astronomer, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, Енді Байрон. Його супутницею була Крістін Кебот, директорка з персоналу тієї ж компанії. І найнеочікуваніше — обидва перебувають у шлюбі, але не одне з одним.

На концерті Колдплей відомого підприємця викрили на зраді

Жінка, яка відпочивала на концерті у компанії свого генерального директора, різно сховала обличчя

Соцмережі вибухнули коментарями: "Ухти, а його жінка вдома з дітьми". "Так ось, що таке кар'єрні сходинки", "Які ж вони двоє безглузді" та "Шкода дружину".

За даними з LinkedIn, Байрон очолює Astronomer з липня 2023 року, а Крістін працює в компанії останні 9 місяців. На своїй сторінці вона описує себе як фахівчиню, яка "завойовує довіру колег — від асистентів до CEO".

Працівниця навіть отримувала публічну похвалу від гендиректора, який у листопаді назвав її "ідеальним кандидатом" завдяки "винятковим лідерським якостям" та досвіду в управлінні талантами.

Голова IT-компанії привів коханку на концерт Coldplay і спалився

А Байрон, який, за словами користувачі мережі, має дружину і двох дітей, тим часом поліз на коліна, щоб сховатися від камери

@instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace

Нагадаємо, цієї весни на концерті американської співачки Леді Гаги ледь не стався теракт на тлі ненависті до ЛГБТК+.

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