Через ненависть до ЛГБТК: на концерті Lady Gaga у Бразилії з рекордною кількістю глядачів ледь не стався теракт

Карина Тімкова - 5 травня, 15:30

Бразильська поліція повідомила про запобігання терористичному акту, який планували здійснити під час масштабного концерту американської співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. За даними слідства, планування нападу ґрунтувалося на ненависті до ЛГБТК+ спільноти.

Операцію було розгорнуто після отримання інформації про радикальні онлайн-групи, які пропагували насильство серед підлітків, використовуючи зашифровані повідомлення і екстремістські символи. Підозрювані, які маскувалися під шанувальників виконавиці, планували використати саморобні вибухові пристрої та коктейлі Молотова. Двоє з них були арештовані напередодні виступу, пише BBC.

Правоохоронці зазначають, що злочинці прагнули популярності в соціальних мережах. Один із заарештованих, як з'ясувалося під час обшуку, керувався релігійними переконаннями й вважав Леді Гагу "сатаністкою".

Леді Гага побила рекорд Мадонни на своєму концерті

Співачка зібрала рекордну кількість глядачів, а саме 2,1 мільйона

Фото instagram

За даними поліції, організатори змови активно вербували молодь, поширюючи мову ненависті, зокрема проти ЛГБТК+ та неповнолітніх. Один із підозрюваних, якого затримали, мав вогнепальну зброю, тоді як інший був неповнолітнім і зберігав заборонений контент.

Попри серйозність загрози, концерт відбувся без інцидентів. Безпеку на заході забезпечували понад 5000 співробітників поліції і військових. Також застосовувалися дрони, металошукачі та технології розпізнавання облич. За словами представників поліції, інформація про змову не оприлюднювалася раніше з метою уникнення паніки.

Виступ на пляжі Копакабана зібрав 2,1 мільйона глядачів, встановивши світовий рекорд за кількістю присутніх на сольному концерті. Таким чином Lady Gaga перевершила досягнення Мадонни, яка у 2023 році зібрала на тому ж місці 1,6 мільйона фанатів.

На концерті Леді Гаги ледь не стався теракт

Представник Леді Гаги повідомив, що вона та її команда дізналися про можливу загрозу лише наступного ранку після шоу. Протягом підготовки до заходу організатори тісно співпрацювали з бразильськими правоохоронцями та були впевнені в рівні безпеки

Зазначимо, артистку давно називають іконою стилю. Вона часто демонструє епатажні луки на публіці, а ще отримала чимало нагород за свою музичну кар'єру. Не так давно вона знялася в драйвовому кліпі українською режисерки.

А нещодавно Леді Гага похвалила українку, яка переспівала її хіт. До речі, якось ТаблоID зібрав багато цікавих фактів із життя співачки.

Нагадаємо, минулого літа зірка заручилася зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі, а до цього коментувала чутки про вагітність.

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