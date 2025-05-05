Через ненависть до ЛГБТК: на концерті Lady Gaga у Бразилії з рекордною кількістю глядачів ледь не стався теракт

Бразильська поліція повідомила про запобігання терористичному акту, який планували здійснити під час масштабного концерту американської співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. За даними слідства, планування нападу ґрунтувалося на ненависті до ЛГБТК+ спільноти.

Операцію було розгорнуто після отримання інформації про радикальні онлайн-групи, які пропагували насильство серед підлітків, використовуючи зашифровані повідомлення і екстремістські символи. Підозрювані, які маскувалися під шанувальників виконавиці, планували використати саморобні вибухові пристрої та коктейлі Молотова. Двоє з них були арештовані напередодні виступу, пише BBC.

Правоохоронці зазначають, що злочинці прагнули популярності в соціальних мережах. Один із заарештованих, як з'ясувалося під час обшуку, керувався релігійними переконаннями й вважав Леді Гагу "сатаністкою".

Співачка зібрала рекордну кількість глядачів, а саме 2,1 мільйона Фото instagram

За даними поліції, організатори змови активно вербували молодь, поширюючи мову ненависті, зокрема проти ЛГБТК+ та неповнолітніх. Один із підозрюваних, якого затримали, мав вогнепальну зброю, тоді як інший був неповнолітнім і зберігав заборонений контент.

Попри серйозність загрози, концерт відбувся без інцидентів. Безпеку на заході забезпечували понад 5000 співробітників поліції і військових. Також застосовувалися дрони, металошукачі та технології розпізнавання облич. За словами представників поліції, інформація про змову не оприлюднювалася раніше з метою уникнення паніки.

Виступ на пляжі Копакабана зібрав 2,1 мільйона глядачів, встановивши світовий рекорд за кількістю присутніх на сольному концерті. Таким чином Lady Gaga перевершила досягнення Мадонни, яка у 2023 році зібрала на тому ж місці 1,6 мільйона фанатів.

Представник Леді Гаги повідомив, що вона та її команда дізналися про можливу загрозу лише наступного ранку після шоу. Протягом підготовки до заходу організатори тісно співпрацювали з бразильськими правоохоронцями та були впевнені в рівні безпеки

Зазначимо, артистку давно називають іконою стилю. Вона часто демонструє епатажні луки на публіці, а ще отримала чимало нагород за свою музичну кар'єру. Не так давно вона знялася в драйвовому кліпі українською режисерки.

А нещодавно Леді Гага похвалила українку, яка переспівала її хіт. До речі, якось ТаблоID зібрав багато цікавих фактів із життя співачки.

Нагадаємо, минулого літа зірка заручилася зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі, а до цього коментувала чутки про вагітність.