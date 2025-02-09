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Стала відома приблизна сума гонорарів ведучих та журі Нацвідбору 2025

Юлія Леськова - 9 лютого, 14:49

Ведучі Нацонального відбору на Євробачення 2025 - Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак - могли отримати за проведення шоу чималий гонорар. 

За словами, ведучого та генерального продюсера "Люкс ФМ" Євгена Фешака, загалом на журі та ведучих виділили один мільйон гривень. Тобто, Джамала, Катерина Павленко та Сергій Тачинець, можуть мати такий самий гонорар.

Маша Єфросиніна, Василь Байдак та Тімур Мірошниченко
Фото з Instagram Тімура Мірошниченка

"Якщо не помиляюсь, на трьох ведучих та трьох журі, то їм заплатять мільйон гривень на шістьох. Це по 166 тисяч гривень для кожного", - сказав він у програмі "Ні стида, ні совісті".


Нагадаємо, фінал Національного відбору 2025 відбувся ввечері 8 лютого. Представляти Україну в швейцарський Базель поїде гурт Ziferblat.

Півфінали та фінал Євробачення 2025 пройдуть 13-17 травня.

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