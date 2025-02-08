Єфросиніна посвітила стегнами на примірці суконь до Нацвідбору та пригадала, чого боялася три роки тому

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Ведуча Маша Єфросиніна показала сукні, які приміряла для того, аби вести Нацвідбір на Євробачення-2025 та пригадала, яким він був у 2022-му році, напередодні початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Примірка суконь на Національний відбір Євробачення у лютому 2022 виглядала зовсім не так, як ця! Як мінімум, тому, що серед всього арсеналу варіантів тоді не було жодної чорної. Тоді навкруги всі говорили про те, що може статися щось страшне, але підсвідома невіра в це зводила розмови про війну та новий жахливий різновид ковіду приблизно в одну тональність", - написала Маша.

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Маша показала сукні для проведення Нацвідбору на Євробачення, який буде вести

Вона додала, що на той час боялася більше коронавірусу, адже він був реальним і вражав голосові зв'язки.

"Просто кажучи, у хворого зникав голос. А мені вести Нацвідбір, в мене золота просто фантастична сукня - який ковід, ви що! Зранку в день прямого ефіру в мене піднялася температура, а в горлі маленький царапучий гном танцював свій пекучий танець гімнюка. Тімур Мірошниченко, моя абсолютна партнерська любов, сказав: "Це воно!" Як я хвилювалася! А під час оголошення результатів голос в решті решт таки зник. Для ведучої це неймовірний стрес, повірте", - пригадала Єфросиніна.

Минулого разу, Нацвідбір 2022 року Маша вела у розкішній золотій сукні

Ведуча зазначила, що весь стрес зник через кілька тижнів, коли почалася велика війна.

"Якими ж дрібними виявилися всі ці переживання про голос і золоту сукню. Здавалося, більше ніколи не станеться нічого, що наповнювало наше життя до повномасштабного вторгнення. Та ми вистояли, ми щодня боремося за наше майбутнє і працюємо, щоб країна жила", - наголосила Маша.

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Вона нагадала, що вестиме Нацвідбір ввечері 8 лютого.

"Сьогодні я знов візьму в руки мікрофон ведучої Нацвідбору Євробачення. Наша задача - якісне шоу! Задача шоу - обʼєднувати та підтримувати пульс життя. І загальна задача - обрати представника від України та зібрати кошти для підтримки наших воїнів! Ми готуємося! Зустрінемось в ефірі", - підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, Національний відбір на Євробачення-2025 пройде ввечері 8 лютого. Ведучими шоу стали Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Також ми писали, що креативний продюсер Нацвідбору Герман Нєнов пообіцяв глядачам шоу масштабу "українського Євробачення".