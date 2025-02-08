Нацвідбір на Євробачення 2025: де дивитися і як голосувати

Фото з Instagram Суспільне Євробачення

У суботу, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2025. Трансляція передшоу розпочнеться о 18.00, а сам фінал - о 18.30.

ТаблоID розкаже, де дивитися Нацвідбір та як проголосувати за свого улюбленця.

Трансляції українського пісенного конкурсу можна подивитися:

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на телеканалі Суспільне Україна;

на YouTube-каналі Євробачення Україна з ексклюзивним бекстейджем;

на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;

на Facebook-сторінках Суспільного та Євробачення Україна.

А послухати його можна на "Радіо промінь" з коментарями.

Переможця Нацвідбору визначатимуть за голосуванням глядачів (50%) та за оцінками журі (50%).

Проголосувати можна буде у Дії, або відправивши СМС на номер 7576 з порядковим числом учасника, який сподобався.

Нагадаємо, у журі Національного відбору на Євробачення 2025 будуть: співачка Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Фінал шоу будуть вести: ведуча Маша Єфросиніна, шоумен Тімур Мірошниченко та комік Василь Байдак.

Також ми розповідали, у якому порядку та з якими піснями виступатимуть фіналісти.

Як відомо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня. Фінал нацвідбору-2025 відбудеться 8-го лютого у форматі телевізійного концерту.