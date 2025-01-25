"Грандіозно, масштабно, епічно": організатори розповіли, яким буде Нацвідбір на Євробачення цього року

Ведучі Нацвідбору минулого року: комік Василь Байдак, співачка Юлія Саніна та шоумен Тімур Мірошниченко Фото з Instagram Тімура Мірошниченка

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться вже 8 лютого. Організатори конкурсу кажуть, що це буде грандіозно і по-новому.

Таку заяву зробив креативний продюсер Герман Нєнов на пресконференції Суспільного Мовлення та фіналістів Нацвідбору.

За словами Нєнова, подібні зміни відбудуться вперше за всю історію Національного відбору. Герман зазначає, що українців чекає формат "українського Євробачення".

Реклама:

"Велике, грандіозне, українське Євробачення. Цього року ми додали форматні елементи, що присутні в гранд-фіналі великого шоу. Вперше в історії Нацвідбору всередині нашої арени буде грін-рум, 10 фіналістів із командами підтримки та спеціальні елементи сценарію", - сказав креативний продюсер.

Герман Нєнов обіцяє грандіозний Нацвідбір цього року Фото Суспільне Євробачення

Разом з тим, команда готується до посткадрів, які будуть зняті у стилі рекламних кампаній світових брендів і вони стануть портретами фіналістів.

Перед основною частиною Нацвідбору на сцену конкурсу вийдуть 9 суперзірок, які брали участь у Євробаченні попередніх років від України. Разом вони виконають пісню, яка, за словами Нєнова, є символічною для українців, але звучатиме вона також по-новому.

"Загалом це буде грандіозно, масштабно, епічно і по-Євробаченськи, що найголовніше", - сказав Герман.

Ймовірно, Тімур Мірошниченко стане ведучим на Нацвідборі і цього року, а от Тіна Кароль є продюсеркою конкурсу Фото Суспільне Євробачення

Також відомо, що Нацвідбір будуть вести троє ведучих, які робили це і минулими роками.

Дещо зміниться і в голосуванні - віддати свій голос за улюбленого фіналіста можна буде не тільки в Дії, але й через СМС.

Раніше ТаблоID писав, що Нацвідбір на Євробачення може коштувати Україні 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

Як відомо, цьогорічне Євробачення відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня.