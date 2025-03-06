"Надя-лучниця": DOROFEEVA у новому кліпі повисіла на тросах і закликала додати світла

Співачка Надя Дорофєєва увірвалася у весну новим танцювальним кліпом на драйвову і символічну пісню "Додайте світла".

"Під тиском падаючих стель" у вигляді щоденних обстрілів і тривожних новин, опиняєшся в стані "монетки в фонтані на дні" і все частіше питаєш: Де це світло в кінці тунелю?

"У найтемніші часи створюються найсвітліші пісні" — DOROFEEVA підтверджує свою думку новим релізом.

Надя Дорофєєва презентувала новий кліп Фото Іван Ходанич

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"Коли ми (співавтори — Міша Кацурін, Іван Клименко) писали цю пісню, навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною зараз. Вона – про стан, у якому ми всі опинилися. Про відчуття, коли темрява стискає, а виходу не видно. Коли тиск з усіх боків стає нестерпним. Але всередині нас є сила, яка не дає зламатися і веде до світла", - коментує Надя.

У кліпі в Наді два ефектних образи

Режисером кліпу став Руслан Махов, який намагався підсилити меседж пісні яскравими символами.

"Ми всі переживаємо темні часи, живемо у своїх "бульбашках", шукаємо світла і чекаємо, коли воно увімкнеться. Це історія про дівчину, яка живе саме в такі важкі часи, але продовжує творити, бути яскравою, танцювати… А минулі переживання та рани ховає під захисною бронею, що уособлює образ Наді-лучниці", - зазначив Махов.

Надя стала лучницею заради мистецтва

Кожна деталь є певним символом. Лук і стріли уособлюють виклики, поранення і силу водночас. Куб — символ сміливості і простір танцювального єднання, де всі можуть бути справжніми. Серце — трансформований фірмовий знак "хартбіт" — стало більш гострим і бунтарським, загартувавшись реальністю.

Все у кліпі - символічно. Ці підвіси, наприклад, уособлюють наш підвішений стан і невизначеність

Підвіси-павутиння — той самий підвішений стан нашої реальності. Танці – як відображення внутрішнього стану і вираження емоцій. Усі ці символи складаються в єдину історію — про пошук внутрішньої сили та світла.

Нагадаємо, у вересні минулого року Надя випустила кліп на пісню "Колискова", в якому показала весь свій біль і рефлексію на події в країні.