Дорофєєва у шкірянці й коротеньких шортах показала тіло крупним планом на зйомках кліпу

Виконавиця вміє епатувати своїми луками у кліпі Фото з Instagram

Співачка Надя Дорофєєва днями випустила новий музичний кліп на свою пісню "Муракамі", яка є головним саундтреком української романтичної комедії "Песики".

Залаштунками створення кліпу 34-річна зірка поділилась в Instagram.

Для зйомок артистка вдягнула комплект зі спортивного топу і шортів, який доповнила чорною шкіряною курткою та ботфортами в тон. Її талія і шия також були прикрашені аксесуарами.

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Надя почувається комфортно в коротких луках

Співачка показала свою струнку фігуру зблизька

Стильні образи зірки гарно поєднались із темними локаціями кліпу

Дорофєєва продемонструвала емоційне виконання нової композиції Скрін з кліпу @indy.hait

Для красивих кадрів Надя попритулялася до стіни

Зірка полюбляє спокусливі міні образи

Нагадаємо, що у фільмі "Песики", композицію для якого написала Надя, головну роль виконує телеведуча Леся Нікітюк. Раніше ТаблоID детальніше розповідав про її героїню.

Як відомо, Дорофєєва зараз активно розвиває свою сольну кар'єру. Окрім цього вона полюбляє ділитись особистим контентом та робити пікантні фотосесії.

Щодо приватного життя Наді, то 2022 року вона почала зустрічатись з ресторатором Мішею Кацуріним. У 2023 вони одружились. Співачка любить проводити час з сином і донькою свого чоловіка від ексдружини.