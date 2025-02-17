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Дорофєєва у шкірянці й коротеньких шортах показала тіло крупним планом на зйомках кліпу

Карина Тімкова - 17 лютого, 17:30
Дорофєєва показала, як створювався її кліп на трек Муракамі

Виконавиця вміє епатувати своїми луками у кліпі

Фото з Instagram

Співачка Надя Дорофєєва днями випустила новий музичний кліп на свою пісню "Муракамі", яка є головним саундтреком української романтичної комедії "Песики".

Залаштунками створення кліпу 34-річна зірка поділилась в Instagram.

Для зйомок артистка вдягнула комплект зі спортивного топу і шортів, який доповнила чорною шкіряною курткою та ботфортами в тон. Її талія і шия також були прикрашені аксесуарами.


Надя Дорофєєва позує в шортах і топі

Надя почувається комфортно в коротких луках

Дорофєєва з голим животом заспівала нову пісню

Співачка показала свою струнку фігуру зблизька

Дорофєєва похизувалась своїми довгими ногами у кліпі

Стильні образи зірки гарно поєднались із темними локаціями кліпу

Надя Дорофєєва станцювала у новому кліпі

Дорофєєва продемонструвала емоційне виконання нової композиції

Скрін з кліпу @indy.hait
Дорофєєва блиснула стрункими ногами у кліпі

Для красивих кадрів Надя попритулялася до стіни

Надя Дорофєєва вразила топом та шкірянкою у кліпі

Зірка полюбляє спокусливі міні образи

Нагадаємо, що у фільмі "Песики", композицію для якого написала Надя, головну роль виконує телеведуча Леся Нікітюк. Раніше ТаблоID детальніше розповідав про її героїню.

Як відомо, Дорофєєва зараз активно розвиває свою сольну кар'єру. Окрім цього вона полюбляє ділитись особистим контентом та робити пікантні фотосесії.

Щодо приватного життя Наді, то 2022 року вона почала зустрічатись з ресторатором Мішею Кацуріним. У 2023 вони одружились. Співачка любить проводити час з сином і донькою свого чоловіка від ексдружини.

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