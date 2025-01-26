Рожевий стіл, кольоровий торт і альпака: Дорофєєва показала, як святкує 9-річчя донька Кацуріна

Фото з Telegram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна й частенько ділиться кумедними моментами з ними. Тож святкування день народження донечки коханого, 9-річної Саші теж вирішила показати у своєму Telegram-каналі.

Вона опублікувала фото Саші з цифрою 9 на язиці, продемонструвала святковий тортик, а також похвалилася подарунком, який вони з Мішею зробили дівчинці.

"Саші - 9", - написала співачка.

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Цифру з торта іменинниця швиденько прибрала до рук

Тепер з Дорофєєвою та Кацуріним буде жити ще й альпака

До речі, днями Дорофєєва вирішила потішити дітей свого чоловіка креативним сніданком, але він дещо не вдався.

Як відомо, не тільки в Наді гарні стосунки з дітьми Кацуріних, але й її колишнього, співака Володимира Дантеса. Він якось допомагав їм виконувати домашнє завдання, що дуже захопило Дашу Кацуріну, з якою він наразі зустрічається.