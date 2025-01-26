Рожевий стіл, кольоровий торт і альпака: Дорофєєва показала, як святкує 9-річчя донька Кацуріна

Юлія Леськова 26 січня, 15:07
Надя Дорофєєва з дочкою Кацуріна
Фото з Telegram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна й частенько ділиться кумедними моментами з ними. Тож святкування день народження донечки коханого, 9-річної Саші теж вирішила показати у своєму Telegram-каналі.

Вона опублікувала фото Саші з цифрою 9 на язиці, продемонструвала святковий тортик, а також похвалилася подарунком, який вони з Мішею зробили дівчинці.

"Саші - 9", - написала співачка.


Ось такий тортик люблячий батько та Надя замовили для дівчинки

Ось такий тортик люблячий батько та Надя замовили для дівчинки

Святковий стіл задекорували, як для справжнісінької принцеси

Святковий стіл задекорували, як для справжнісінької принцеси

Донька Міші та Даші Кацуріних
Цифру з торта іменинниця швиденько прибрала до рук
Міша Кацурін показав подарунок для дівчинки

Тепер з Дорофєєвою та Кацуріним буде жити ще й альпака

До речі, днями Дорофєєва вирішила потішити дітей свого чоловіка креативним сніданком, але він дещо не вдався.

Як відомо, не тільки в Наді гарні стосунки з дітьми Кацуріних, але й її колишнього, співака Володимира Дантеса. Він якось допомагав їм виконувати домашнє завдання, що дуже захопило Дашу Кацуріну, з якою він наразі зустрічається.

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