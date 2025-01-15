Шуба і леопард з голови до ніг: Дорофєєва посвітила струнким тілом у стильному образі. Фото

Співачка Надя Дорофєєва після відпочинку ефектно увірвалася у 2025-ий.

У своєму Instagram 34-річна виконавиця у хутрі й на леопардових підборах наробила ефектних фото перед камерою.

Востаннє у леопарді з голови до ніг Надя показувалася у 2019-му

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Зірка дбає про своє тіло, і починає ранок з тренування, душу, а вже потім зі збалансованого сніданку

І хоча леопард був трендом минулого 2024-го року, Дорофєєва грамотно стилізувала його з хутром, надавши нового життя.

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