Шуба і леопард з голови до ніг: Дорофєєва посвітила струнким тілом у стильному образі. Фото

Марія Мельник 15 січня, 13:00
Дорофєєва у хутрі
фото mari.iayurchenko

Співачка Надя Дорофєєва після відпочинку ефектно увірвалася у 2025-ий.

У своєму Instagram 34-річна виконавиця у хутрі й на леопардових підборах наробила ефектних фото перед камерою.

Надя Дорофєєва у леопардових колготках

Востаннє у леопарді з голови до ніг Надя показувалася у 2019-му


Дорофєєва - фото у повний зріст
Зірка дбає про своє тіло, і починає ранок з тренування, душу, а вже потім зі збалансованого сніданку

І хоча леопард був трендом минулого 2024-го року, Дорофєєва грамотно стилізувала його з хутром, надавши нового життя.

Раніше дизайнер Андре Тан розказував про актуальні фешн-цікавинки 2025-го, куди, до речі, не увійшов хижий принт. А ще більше трендів шукайте у модній підбірці від ТаблоID.

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